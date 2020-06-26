Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.

Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

Общество Telegram выплатил Open Network свыше $1,2 млрд Основатель Telegram Павел Дуров заявил на своем канале, что компания выплатила инвесторам мессенджера Open Network (TON) свыше $1,2 млрд. 115

Политика Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается. 285

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. 60

Общество Серебренникова признали виновным в хищениях Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 1,2K

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,5K

Происшествия Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. 5

Политика В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2» Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера. 3

Общество Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в соответствии с которым для водителей до 1 января 2021 года сохраняются прежние правила на получение медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 386

Происшествия СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России. 11

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 999

Путешествия Отсутствие туристов из РФ ударит по прибыли компаний ЕС Москва, 26 июня 2020, 15:31 — REGNUM Отсутствие российских туристов заграницей скажется на прибыли европейских компаний, уверен управляющий партнер организации по защите пассажиров Андрей Лухин.

Шоу-бизнес Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 4

Здоровье О стабилизации эпидобстановки заявил воронежский губернатор По данным регуправления Роспотребнадзора, в период с 18 по 24 июня зафиксирована стабилизация темпов ежедневного прироста заболеваемости. 46

Политика Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом 24 июня стало известно о приглашении президента России Владимира Путина Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату. 13

Общество Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе. 370

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. 57

Транспорт Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, сообщили в информационном центре «Крымский мост».