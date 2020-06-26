Коронавирус

ИзвестияИзвестияМенее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
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Голикова: в России выявлено менее 7 тысяч заболеваний коронавирусом за сутки

Вести.Ru04:11

Голикова: Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 6800 человек

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В России за сутки выявили минимальное с конца апреля число случаев заражения коронавирусом

ТАСС03:45

В России суточный прирост заболевших COVID-19 упал ниже 7 тыс. человек

РБК03:43

В России впервые с 29 апреля выявлено менее семи тысяч заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:34

Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

Известия03:33

В России выявили минимум новых случаев заражения коронавирусом с конца апреля

Lenta.ru04:03
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Общество

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Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества

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Общество

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К ведущему телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой пришел полицейский.
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Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

Деловое.ТВ 06:00
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

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Происшествия

Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Политика

В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
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Политика

В ФРГ начали готовить ответ на угрозы США «Северному потоку – 2»

В правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США «Северному потоку – 2». Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Bloomberg.
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Общество

Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в соответствии с которым для водителей до 1 января 2021 года сохраняются прежние правила на получение медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
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Отсутствие туристов из РФ ударит по прибыли компаний ЕС

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Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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О стабилизации эпидобстановки заявил воронежский губернатор

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Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом

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От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

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Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
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Первые грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту 30 июня

Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
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Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
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Общество

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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