Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 757 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье выявлено 38 995 случаев.

Менее 800 случаев коронавируса зафиксировано в Подмосковье за сутки

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