Коронавирус
Вестник КавказаМенее 8 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки в России были выявлены 7 790 случаев заболевания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы.
РБК вчера в 13:17
Общество
В России оценили эффективность удаленного режима работы
Работодатели и сотрудники оценили итоги и эффективность дистанционного режима работы.
Известия 04:20
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Финансы
Курс рубля укрепляется в начале торгов
Курс доллара расчетами "завтра" в первые 10 минут торгов четверга снижался на 10 копеек – до 69,64 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 78,36 рубля.
Вести.Ru 03:52
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 16 июня в 18:21
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Автоспорт
Хэмилтон критикует Хельмута Марко
F1news.ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Павел Майков призвал оставить в покое Ефремова
Звезда сериала "Бригада", Павел Майков прокомментировал травлю актёра Михаила Ефремова, связанную с ДТП, которое тот устроил.
Paparazzi.ru 03:41
Происшествия
Заказчика покушения на убийство врача хотят экстрадировать в Петербург
В Петербурге расследуют уголовное дело о покушении на убийство по найму муниципального депутата и врача Бахтияра Адхамова, совершенное в 2016 году.
Gazeta.SPb 05:42
Футбол
«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера
Газета.Ru 05:23
Общество
В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Здоровье
Попова рассказала об отмене масочного режима
Масочный режим может быть отменен тогда, когда эпидситуация с коронавирусом станет совершенно стабильной.
Известия 05:43
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
Здоровье
Признаки алкогольной зависимости назвали британские медики
Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер из Британии рассказал РИА Новости о специфике помощи алкозависимым в Соединенном Королевстве.
Live24 00:24
Политика
Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий
Верховная рада Украины не стала досрочно лишать депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали лишение его мандата только 175 депутатов, передает РИА Новости.
Вести.Ru 05:22
Кино
Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Профиль вчера в 12:51
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Здоровье
Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом
По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
SIA.ru 03:08
Общество
Попова назвала долю заболевших коронавирусом старше 60 лет
Что касается взрослых людей трудоспособного возраста, здесь, по словам Поповой, структура практически не меняется.
РИА Новости 05:55
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Культура
Юрий Соломин празднует 85-летие
Общественное телевидение России 05:33