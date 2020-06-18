Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки в России были выявлены 7 790 случаев заболевания.

Менее 8 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Общество PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы. 1

Общество Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом. 14

Финансы Курс рубля укрепляется в начале торгов Курс доллара расчетами "завтра" в первые 10 минут торгов четверга снижался на 10 копеек – до 69,64 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 78,36 рубля. 1

Общество В Краснодарском крае снимают карантин Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев. 86

Происшествия Заказчика покушения на убийство врача хотят экстрадировать в Петербург В Петербурге расследуют уголовное дело о покушении на убийство по найму муниципального депутата и врача Бахтияра Адхамова, совершенное в 2016 году.

Общество В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней. 943

Здоровье Попова рассказала об отмене масочного режима Масочный режим может быть отменен тогда, когда эпидситуация с коронавирусом станет совершенно стабильной.

Здоровье Признаки алкогольной зависимости назвали британские медики Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер из Британии рассказал РИА Новости о специфике помощи алкозависимым в Соединенном Королевстве. 6

Политика Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий Верховная рада Украины не стала досрочно лишать депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали лишение его мандата только 175 депутатов, передает РИА Новости.

Общество У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. 544

Экономика Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год. 4,2K