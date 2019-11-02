Общество
ИнтерфаксМенее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Индекс качества городской среды был размещен в пятницу на сайте Минстроя России. Из его данных следует, что больше всего баллов в категории городов, находящихся в комфортном климате, набрали Москва (276), Петербург (238) и Екатеринбург (191).
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
РИА Новости 19:47
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Автоспорт
Квят: Toro Rosso может бороться за подиум
Вести.Ru 05:30
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
Реальное время 06:02
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Политика
В Раде перечислили внешнеполитические провалы Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский проявляет пассивность в международных вопросах, делая слишком мало антироссийских выпадов, в результате чего страна вскоре останется без транзита газа.
РИА Новости 18:51
Экономика
Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения
Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны.
РБК 10:07
Наука
Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии
Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.
Известия вчера в 07:09
Путешествия
Рекордное число туристов посетило Чернобыль из-за сериала от HBO
Телеканал 360° 15:24
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
В Тюмени благополучно сел SSJ-100 "Ямала" с отказавшим левым двигателем. Перед посадкой самолет выработал топливо.
Вести.Ru 11:24
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Технологии
Китай запускает крупнейшую сеть пятого поколения связи
Сети пятого поколения государственных мобильных операторов China Mobile, China Telecom и China Unicom появятся в пятницу в 50 крупных городах, заявил в четверг замминистра промышленности и информатизации КНР Чэнь Чжаосюн.
Ведомости вчера в 12:13
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
ТАСС вчера в 15:04
Теннис
Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP
Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
RT на русском 17:04
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Независимая газета 30 октября в 08:00
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали по делу о контрабанде
Директор Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Николай Колачевский был задержан 30 октября в связи с делом в хищении.
Индикатор вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева «умирает от страха» перед концертом в Минске
К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».
Территория новостей 05:09
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение 07:24
Гаджеты
Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Актуальные Новости 12:10
Кино
Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания вчера в 12:49
Футбол
Дом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием
Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности.
Sports.ru 30 октября в 06:16
Здоровье
Четыре возможных признака наступления «тихого инфаркта» перечислили медики
Медицинские специалисты, работающие в Гарвардском университете, рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о наступлении «тихого инфаркта».
Аргументы недели 04:13