Коронавирус
РИА НовостиВ Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает одной тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет восемь процентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Штаб: В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля
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