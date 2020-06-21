Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса

Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает одной тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет восемь процентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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В Москве за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса

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