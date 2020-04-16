Москве удалось прекратить нефтяную войну с Эр-Риядом, но последствия для российского бюджета от краха рынка только начинают сказываться. В мае бюджет Российской Федерации получит меньше $1 за каждый баррель экспортированной нефти марки Urals, пишет Bloomberg.

Меньше $1 за баррель: нефтяным доходам России предрекли падение

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