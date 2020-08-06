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Известия
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

С копией письма ознакомились «Известия». Идею поддержали в Госдуме и Общественной палате. Снятие излишних барьеров позволит снизить стоимость малоэтажек, считают инициаторы.В источнике
С чего всё началось
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое. С инициативой в Минстрой обратилась «Деловая Россия». С копией письма ознакомились «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Взгляд-инфо

В России может подешеветь малоэтажное жилье

Взгляд-инфо00:09
ТАСС

«Деловая Россия» предложила вдвое сократить время ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

ТАСС20:57
Forbes

Ловушка для строителей: почему переход на эскроу-счета привел к снижению ввода жилья

Forbesвчера в 01:45
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Известия17:01
Псковское агентство информации

В России предложили сократить процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

Псковское агентство информациивчера в 12:53
Авторадио

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое

Авторадиовчера в 12:48
РЕН ТВ

Российский бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажные дома

РЕН ТВ18:30

В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия
REGNUM20:50
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газетавчера в 03:51
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