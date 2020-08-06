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Известия
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

С копией письма ознакомились «Известия». Идею поддержали в Госдуме и Общественной палате. Снятие излишних барьеров позволит снизить стоимость малоэтажек, считают инициаторы.В источнике
С чего всё началось
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое. С инициативой в Минстрой обратилась «Деловая Россия». С копией письма ознакомились «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Известия17:01
ТАСС

«Деловая Россия» предложила вдвое сократить время ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

ТАСС20:57
РЕН ТВ

Российский бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажные дома

РЕН ТВ18:30
Комсомольская правда

Цены на малоэтажное жилье могут снизиться на пять процентов

Комсомольская правда01:03
Псковское агентство информации

В России предложили сократить процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

Псковское агентство информациивчера в 12:53
Авторадио

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое

Авторадиовчера в 12:48
Forbes

Ловушка для строителей: почему переход на эскроу-счета привел к снижению ввода жилья

Forbesвчера в 01:45

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Посол РФ в Белоруссии посетил БелАЭС

Минск, 7 августа 2020, 17:03 — REGNUM Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня, 7 августа, посетил Белорусскую атомную электростанцию в Островеце, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
REGNUM10:03

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

Минпромторг России рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин будет сохранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости08:48
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Украина начнет преследовать воевавших в Донбассе иностранцев

Офис генерального прокурора Украины открыл дела против более сотни иностранцев, которые участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru10:57
2

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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