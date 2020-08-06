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Известия
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

С копией письма ознакомились «Известия». Идею поддержали в Госдуме и Общественной палате. Снятие излишних барьеров позволит снизить стоимость малоэтажек, считают инициаторы.В источнике
С чего всё началось
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое. С инициативой в Минстрой обратилась «Деловая Россия». С копией письма ознакомились «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Цены на малоэтажное жилье могут снизиться на пять процентов

Комсомольская правда01:03
ТАСС

«Деловая Россия» предложила вдвое сократить время ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

ТАСС20:57
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Известия17:01
РЕН ТВ

Российский бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажные дома

РЕН ТВ18:30
Псковское агентство информации

В России предложили сократить процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

Псковское агентство информациивчера в 12:53
Авторадио

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое

Авторадиовчера в 12:48
Forbes

Ловушка для строителей: почему переход на эскроу-счета привел к снижению ввода жилья

Forbesвчера в 01:45

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
Газета.Ruвчера в 12:54
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Онищенко заявил о риске заражения коронавирусом и гриппом одновременно

Возможность заразиться одновременно коронавирусом и гриппом существует, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Life.ru03:39
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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Россияне купили десятки тысяч смартфонов с поддержкой 5G

В России в этом году продали десятки тысяч смартфонов с поддержкой пятого поколения мобильной связи 5G: только в июне россияне купили более 20 тыс. таких гаджетов на сумму 1,2 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные аналитиков розничной сети МТС.
Интерфакс04:16
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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