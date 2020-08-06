Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки
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С копией письма ознакомились «Известия». Идею поддержали в Госдуме и Общественной палате. Снятие излишних барьеров позволит снизить стоимость малоэтажек, считают инициаторы.В источнике
С чего всё началось
Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки
Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое. С инициативой в Минстрой обратилась «Деловая Россия». С копией письма ознакомились «Известия».
Известия17:01
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В России предложили сократить процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья
Псковское агентство информациивчера в 12:53