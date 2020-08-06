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Известия
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

С копией письма ознакомились «Известия». Идею поддержали в Госдуме и Общественной палате. Снятие излишних барьеров позволит снизить стоимость малоэтажек, считают инициаторы.В источнике
С чего всё началось
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое. С инициативой в Минстрой обратилась «Деловая Россия». С копией письма ознакомились «Известия».
Известия17:01
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Комсомольская правда

Цены на малоэтажное жилье могут снизиться на пять процентов

Комсомольская правда01:03
ТАСС

«Деловая Россия» предложила вдвое сократить время ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

ТАСС20:57
Авторадио

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое

Авторадиовчера в 12:48
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Известия17:01
Псковское агентство информации

В России предложили сократить процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

Псковское агентство информациивчера в 12:53
РЕН ТВ

Российский бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажные дома

РЕН ТВ18:30
Forbes

Ловушка для строителей: почему переход на эскроу-счета привел к снижению ввода жилья

Forbesвчера в 01:45

Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok
REGNUM21:48
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков» с юга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получил сигнал о проникновении еще одной группы "боевиков" с юга от украинских спецслужб, однако усомнился в достоверности этой информации.
РИА Новости17:14
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Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ruвчера в 11:58
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известиявчера в 07:04
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