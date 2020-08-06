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Известия
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

С копией письма ознакомились «Известия». Идею поддержали в Госдуме и Общественной палате. Снятие излишних барьеров позволит снизить стоимость малоэтажек, считают инициаторы.В источнике
С чего всё началось
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое. С инициативой в Минстрой обратилась «Деловая Россия». С копией письма ознакомились «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Взгляд-инфо

В России может подешеветь малоэтажное жилье

Взгляд-инфо00:09
ТАСС

«Деловая Россия» предложила вдвое сократить время ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

ТАСС20:57
Forbes

Ловушка для строителей: почему переход на эскроу-счета привел к снижению ввода жилья

Forbesвчера в 01:45
Известия

Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки

Известия17:01
Псковское агентство информации

В России предложили сократить процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

Псковское агентство информациивчера в 12:53
Авторадио

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое

Авторадиовчера в 12:48
РЕН ТВ

Российский бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажные дома

РЕН ТВ18:30

В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»
REGNUM5 августа в 04:54
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Четыре фигуранта дела «Нового величия» получили условные сроки

Люблинский суд приговорил к условным срокам четырёх обвиняемых: Дмитрия Полетаева (шесть лет), Максима Рощина (шесть с половиной лет), Марию Дубовик (шесть лет) и Анну Павликову (четыре года).
RT на русскомвчера в 14:26
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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