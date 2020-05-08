Режим самоизоляции в Новосибирске продлевают из-за роста заболеваемости коронавирусом в Сибири. Это решение было озвучено полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло 8 мая на пресс-конференции ТАСС.

В Новосибирской области режим самоизоляции будет продлен

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