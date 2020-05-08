Коронавирус

ТАССТАССМеняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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Сергей Меняйло: режим самоизоляции в сибирских регионах будет продлен

Вести.Ru10:03

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

ТАСС02:56

Режим самоизоляции продолжится в Сибири

Телеканал 360°04:12

В Сибири пересмотрят режим самоизоляции

News.ru03:02

Меняйло заявил, что пик коронавируса в Сибири ещё не пройден

Life.ru02:30

В Сибири продлят режим самоизоляции

Российская газета05:25

Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным

РИА Новости01:38
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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Общество

Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется

В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий 05:13
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Наука

Употребление кофе снижает риск смертности

Результаты многолетнего исследования демонстрируют, что кофе снижает риск диабета и риск развития болезни Альцгеймера, а также способен побороть болезнь Паркинсона.
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Экономика

Названа опасность досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
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Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 19:46
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Общество

В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты

В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты. А также медицинские маски и продукты.
Ferra 07:31
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картина о буднях летчиков-истребителей вышла на большие экраны в 1974 году и стала одной из самых кассовых кинолент, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
Будущее России. Национальные проекты 06 мая в 05:35
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Экономика

«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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Футбол

В Сети появились первые фотографии Сон Хын-Мина из армии

Soccer.ru вчера в 02:09
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
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Гаджеты

Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3

Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
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Здоровье

Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 548 человек

Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:32
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Шоу-бизнес

Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big

Дмитрий Нагиев во время режима самоизоляции решил развлечь российских пользователей социальной сети, опубликовал танцевальное видео с "Пухляшом" (Дмитрием Красиловым), получившим известность после съемок клипа группы Little Big на песню Uno, которая должны была быть исполнена коллективом на "Евровидении–2020".
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Общество

Во Владивостоке воздушный парад в честь Дня Победы перенесли

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Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
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Общество

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ 20:14
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Происшествия

Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве

Коммерсантъ 12:35
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Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
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Игры

В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса

Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
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Авто

Продажи автомобилей в России рухнули на 64%

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 64%, следует из данных по регистрации новых автомобилей, которые "Газете.Ru" предоставило аналитическое агентство "Автостат Инфо".
Газета.Ru 11:54
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Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета 15:16
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Происшествия

СК показал видео задержания бизнесмена Быкова

РБК вчера в 04:49
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Луис Альберто: Роналду всего добился сам, но Месси — лучший

Испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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США назвали России условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
РБК 16:23
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
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Энергетика

Росстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку

Средние розничные цены на бензин в России снизились на 1 коп. на неделе с 20 по 26 апреля по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат.
Коммерсантъ вчера в 17:22
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Спорт

Утечка: LEGO Star Wars The Skywalker Saga выйдет 20 октября

В свежем эпизоде еженедельной передачи This Week in Star Wars внезапно объявили дату выхода LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — релиз состоится 20 октября на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
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