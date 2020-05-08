Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

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