Хакасия хуже всех подготовилась к зиме. Хуже чем Иркутск, в котором произошло ЧС. 17 муниципальных образований не получили паспортов и не готовы к зиме.

Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов.

Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии

Гаджеты Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон, чтобы убить Apple Брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара Роберто Эскобар представил собственный складной смартфон Escobar Fold 1. Об этом сообщает Digital Trends.

Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

Политика На Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерации по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.

Экономика Глава «Транснефти» считает нецелесообразной приватизацию компании «Транснефть» считает, что приватизация принадлежащего государству пакета акций компании в настоящее время нецелесообразна, заявил глава «Транснефти» Николай Токарев.

Происшествия В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Здоровье Проверка облбольницы Сахалина выявила просроченные лекарства Напомним, поводом для проверки стали сообщения местной прессы о том, что в областной больнице используются медпрепараты с истекшим сроком, материалы одноразового использования, а также нарушаются условия труда.

Политика Трамп обещал разобраться с проблемой невыдачи виз российским делегатам Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что американский президент Дональд Трамп обещал разобраться с проблемой невыдачи виз США российским делегатам в ООН.

Космос Астрономы сняли гибель временного спутника Земли Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.

Политика Царев назвал большим шагом предоставление особого статуса Донбассу Украина готова выполнить условия Минских соглашений и предоставить Донбассу особый статус, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Политика Медведев прокомментировал акции протеста в Москве Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.