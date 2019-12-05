Общество
ИзвестияМеняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии
Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов.
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Хакасия хуже всех подготовилась к зиме. Хуже чем Иркутск, в котором произошло ЧС. 17 муниципальных образований не получили паспортов и не готовы к зиме.
— Сергей Меняйло, российский политикФедералПресс 05:56
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Полпред президента главе Хакасии: «Вас вводят в заблуждение красивыми докладами»
Шанс (г. Абакан)08:45
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Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон, чтобы убить Apple
Брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара Роберто Эскобар представил собственный складной смартфон Escobar Fold 1. Об этом сообщает Digital Trends.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая
Политика
На Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерации по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.
Экономика
Глава «Транснефти» считает нецелесообразной приватизацию компании
«Транснефть» считает, что приватизация принадлежащего государству пакета акций компании в настоящее время нецелесообразна, заявил глава «Транснефти» Николай Токарев.
Происшествия
В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей
Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.
Здоровье
Проверка облбольницы Сахалина выявила просроченные лекарства
Напомним, поводом для проверки стали сообщения местной прессы о том, что в областной больнице используются медпрепараты с истекшим сроком, материалы одноразового использования, а также нарушаются условия труда.
Политика
Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", активизировала укладку труб.
Хоккей
Цулыгин — об игре с «Металлургом»: «Этот матч был похож на плей-офф»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после поражения от «Металлурга» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает официальный сайт уфимцев.
Общество
В США умер бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, который бежал из СССР при помощи ЦРУ в 1980 году, скончался в возрасте 73 лет.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Общество
«Ведомости» узнали о планах ЦБ переехать в другое здание
Как рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года согласовал Национальный финансовый совет.
Политика
Трамп обещал разобраться с проблемой невыдачи виз российским делегатам
Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что американский президент Дональд Трамп обещал разобраться с проблемой невыдачи виз США российским делегатам в ООН.
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Торонто», Ничушкин отметился голом в меньшинстве
«Колорадо» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Эвеланш» одержал четвертую победу кряду.
Политика
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
Переговоры по газу между Россией и Украиной не состоялись. Об этом сообщили в минитсерстве энергетики Украины в четверг 5 декабря.
Общество
ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил
На прошлой неделе Джастин Тимберлейк немного перебрал на вечеринке после тяжелого съемочного дня.
Политика
Царев назвал большим шагом предоставление особого статуса Донбассу
Украина готова выполнить условия Минских соглашений и предоставить Донбассу особый статус, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Здоровье
Сотрудники ОДКБ в Екатеринбурге готовят новое обращение к Куйвашеву
Сотрудники ОДКБ написали открытое обращение, где рассказали о низких зарплатах врачей и медицинского персонала.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Политика
Медведев прокомментировал акции протеста в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".