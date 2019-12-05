Общество

ИзвестияИзвестияМеняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии

Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов.
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Сергей Меняйло
Хакасия хуже всех подготовилась к зиме. Хуже чем Иркутск, в котором произошло ЧС. 17 муниципальных образований не получили паспортов и не готовы к зиме.
— Сергей Меняйло, российский политикФедералПресс 05:56

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
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Сергей Иванович Меняйло
Российский политик
Российский политик, военный. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с 28 июля 2016. Член Совета безопасности Российской Федерации с 12 августа 2016. Член партии «Единая Россия».
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