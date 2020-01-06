Политика

RT на русскомRT на русскомМеркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

RT на русскомвчера в 19:50

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ТАССвчера в 18:00
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Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
Вести.Ru вчера в 09:30
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Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03 января в 03:23
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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На фотографиях, размещенных в сети, Адель, которая после развода с Саймоном Конекки похудела на 20 килограмов, веселится на пляже и что-то обсуждает со Стайлсом.
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Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском вчера в 01:27
Хоккей

Российские хоккеисты поделились эмоциями после проигрыша Канаде на МЧМ

РИА Новости 01:27
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В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Хоккей

Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию

ТАСС Спорт вчера в 19:00
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.
Sports.ru 03:25
Армия и оружие

Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении

Нападение боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении унесло жизни трех человек.
Российская газета вчера в 17:32
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

РИА Новости 02:56
Кино

Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер

Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
RT на русском вчера в 03:48
Политика

На выборах президента Хорватии победил кандидат от оппозиции

Несмотря на поддержку правящего Хорватского демократического содружества, возглавлявшая страну с 2015 года Колинда Грабар-Китарович проиграла ему в ходе второго тура президентских выборов.
Новая газета 02:10
Экономика

Рынок российских акций открылся снижением основных индексов

Индекс РТС показал снижение в 0,63%, достигнув отметки в 1554,35 пункта.
ГЛАС.RU 03:00
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК вчера в 01:32
Армия и оружие

Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

Взгляд.ру 02:12
Гаджеты

8 ядер, 16 потоков и частота выше 5,0 ГГц для модели Core i7. Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake-H

Intel указывает значение 5,0+ ГГц для модели Core i7, значит у Core i9 частота будет еще выше.
iXBT.com 02:27
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Известия вчера в 19:16
Культура

Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов

На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
РБК вчера в 12:02
Происшествия

В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома

Полиция в городе Балаково Саратовской области разыскивает двух 15-летних девочек, которые сбежали из местного детского дома, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного главка МВД.
РИА Новости 04 января в 04:35
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже

РИА Новости вчера в 22:28
Религия

Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник

В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
Российская газета вчера в 16:20
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно

Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона – Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Rusargument вчера в 06:18
Политика

Казахстан и США заключили соглашение об «открытом небе»

Казахстан и Соединенные Штаты подписали соглашение о воздушном сообщении на основе «открытого неба».
iReactor 01:49
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
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Спорт

Большунов одержал победу на «Тур де Ски»

Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
RT на русском вчера в 09:52
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