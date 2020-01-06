Политика
RT на русскомМеркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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Энергетика
Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите
Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани
Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом
На фотографиях, размещенных в сети, Адель, которая после развода с Саймоном Конекки похудела на 20 килограмов, веселится на пляже и что-то обсуждает со Стайлсом.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Хоккей
Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.
Армия и оружие
Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении
Нападение боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении унесло жизни трех человек.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Кино
Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер
Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
Политика
На выборах президента Хорватии победил кандидат от оппозиции
Несмотря на поддержку правящего Хорватского демократического содружества, возглавлявшая страну с 2015 года Колинда Грабар-Китарович проиграла ему в ходе второго тура президентских выборов.
Экономика
Рынок российских акций открылся снижением основных индексов
Индекс РТС показал снижение в 0,63%, достигнув отметки в 1554,35 пункта.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Гаджеты
8 ядер, 16 потоков и частота выше 5,0 ГГц для модели Core i7. Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake-H
Intel указывает значение 5,0+ ГГц для модели Core i7, значит у Core i9 частота будет еще выше.
Политика
Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы
Культура
Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов
На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
Происшествия
В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома
Полиция в городе Балаково Саратовской области разыскивает двух 15-летних девочек, которые сбежали из местного детского дома, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного главка МВД.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Религия
Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник
В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно
Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона – Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Политика
Казахстан и США заключили соглашение об «открытом небе»
Казахстан и Соединенные Штаты подписали соглашение о воздушном сообщении на основе «открытого неба».
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Спорт
Большунов одержал победу на «Тур де Ски»
Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».