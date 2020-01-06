Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

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