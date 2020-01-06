Политика
RT на русскомМеркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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Гаджеты
Названы 10 самых быстрых смартфонов по итогам 2019 года
Специалисты подвели итоги и назвали самые быстрые смартфоны по итогам 2019 года.
Общество
Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд
Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Армия и оружие
Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире".
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Армия и оружие
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Кино
Сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус»
Американский сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм».
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Автоспорт
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар», сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».
Происшествия
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Хоккей
Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею
Политика
Генсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Хоккей
«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
Происшествия
Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу
Киевские полицейские обнаружили в шкафу одной из квартир в Подольском районе тела двух связанных девушек, сообщает пресс-служба городской полиции.
Общество
Цветные платья на красной дорожке «Золотого глобуса»
Собрали все цветные платья знаменитостей на этом вечере.
Общество
Названы самые популярные породы кошек у москвичей в 2019 году
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Хоккей
Фазель рассказал, что молодежный чемпионат мира-2023 пройдет в России
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в России, утверждает «Спорт-Экспресс».
Армия и оружие
В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране
У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
Армия и оружие
СМИ сообщили о новых взрывах у посольства США в Багдаде
В районе американского посольства в центре Багдада вновь произошел взрыв, сообщил телеканал Al Arabiya.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады
Выступление российского общественного деятеля Ирины Хакамады в рамках бизнес-форума DreamBIG отменили в столице Украины.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать на Петросяна
Происшествия
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Общество
Цены на нефть выросли после смерти иранского генерала
Специалисты агентства Bloomberg уверены, что рост цен на нефть связан с новостями об убийстве американскими военными генерала Касема Сулеймани.