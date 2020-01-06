Политика

RT на русскомRT на русскомМеркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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Лидеры стран ЕС выступили за сохранение международной коалиции

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Телеканал 360°вчера в 17:42

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

RT на русскомвчера в 19:50

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак обеспечить поддержку антитеррористической коалиции

ТАССвчера в 18:00
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Названы 10 самых быстрых смартфонов по итогам 2019 года

Специалисты подвели итоги и назвали самые быстрые смартфоны по итогам 2019 года.
Astera 04 января в 11:26
Общество

Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Российская газета 00:00
Армия и оружие

Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире".
РИА Новости вчера в 21:30
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru вчера в 03:19
Армия и оружие

Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

Lenta.ru 04 января в 09:50
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Сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус»

Американский сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм».
РБК 00:19
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Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 04 января в 05:56
Общество

Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
РБК вчера в 11:32
Автоспорт

Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»

Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар», сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».
АиФ Казань вчера в 13:22
Происшествия

В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей

Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 01:05
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru вчера в 04:51
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Хоккей

Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею

RT на русском 00:33
Политика

Генсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Российская газета 00:00
Хоккей

«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
Спорт-Экспресс вчера в 21:01
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Киевские полицейские обнаружили в шкафу одной из квартир в Подольском районе тела двух связанных девушек, сообщает пресс-служба городской полиции.
Lenta.ru вчера в 05:42
Общество

Цветные платья на красной дорожке «Золотого глобуса»

Собрали все цветные платья знаменитостей на этом вечере.
Peopletalk 01:02
Общество

Названы самые популярные породы кошек у москвичей в 2019 году

Известия вчера в 22:40
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Хоккей

Фазель рассказал, что молодежный чемпионат мира-2023 пройдет в России

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в России, утверждает «Спорт-Экспресс».
Спорт день за днем вчера в 09:24
Армия и оружие

В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране

У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
Rambler News Service вчера в 05:38
Армия и оружие

СМИ сообщили о новых взрывах у посольства США в Багдаде

В районе американского посольства в центре Багдада вновь произошел взрыв, сообщил телеканал Al Arabiya.
Телеканал 360° вчера в 15:17
Армия и оружие

Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США

В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
REGNUM вчера в 16:40
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады

Выступление российского общественного деятеля Ирины Хакамады в рамках бизнес-форума DreamBIG отменили в столице Украины.
REGNUM вчера в 14:15
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать на Петросяна

Lenta.ru вчера в 21:48
Происшествия

Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

RT на русском вчера в 21:59
Общество

Цены на нефть выросли после смерти иранского генерала

Специалисты агентства Bloomberg уверены, что рост цен на нефть связан с новостями об убийстве американскими военными генерала Касема Сулеймани.
ФедералПресс 04 января в 01:49
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