Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Недвижимость В Якутске в 2019 году введено более 330 тысяч кв. метров жилья В 2019 г. заключены договоры о долевом строительстве на приобретение 95 жилых помещений общей площадью 3 236,2 кв. м, в том числе у застройщика АО «ДСК» — 86 жилых помещений общей площадью 2 796,8 кв. м и 9 жилых помещений общей площадью 439,4 кв. м. у застройщика ООО МСЗ «АРТ».

Хоккей Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.

Политика В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Наука Лучшее за год. Апрель Как изменяется организм людей за год на орбите, чем опасен грибок Candida auris, что случилось с израильским лунным зондом и какой вид людей открыли палеонтологи, расскажет дайджест лучших материалов нашего портала за апрель прошлого года.

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Спорт Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски» Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".