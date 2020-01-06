Политика

RT на русскомRT на русскомМеркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

RT на русском19:50

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку

Коммерсантъ18:26

Меркель, Джонсон и Макрон призвали Иран не выходить из ядерной сделки

Телеканал 360°17:42

Меркель, Макрон и Джонсон поддержали США в ликвидации иранского генерала

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Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Ирак поддержать коалицию против ИГ

Газета.Ru18:18

Меркель, Макрон и Джонсон заявили о негативной роли генерала Сулеймани

РИА Новости18:19

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак обеспечить поддержку антитеррористической коалиции

ТАСС18:00
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В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
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Американский лидер Дональд Трамп оценил возможность обнародования разведданных, которые связаны с убийством иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
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Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru 03:44
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Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
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Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
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Наш прогноз на игру «Авангард» — «Барыс», которая состоится 6 января.
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Судебные процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа должен быть начат в ближайшее время, даже если это потребует изменения процедуры, заявил глава судебного комитета сената США республиканец Линдси Грэм, сообщает 6 января Reuters.
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Мини-сериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус»

Американский мини-сериал «Чернобыль» отмечен премией «Золотой глобус» в номинации «Лучший телесериал или телефильм», передает NBC.
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Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье

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В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке

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РИА Новости 17:31
Армия и оружие

В Багдаде ракета взорвалась напротив посольства США

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Хоккей

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о работе Игоря Ларионова в молодежной сборной России и оценил игру национальной команды на молодежном чемпионате мира-2020.
Спорт-Экспресс 18:15
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 14:08
Армия и оружие

Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире".
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Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

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Кировские студенты-медики объединяются в «Дружины здоровья»

За 11 месяцев "Дружины здоровья" посетили 152 населенных пункта в 26 районах Кировской области.
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В Якутске в 2019 году введено более 330 тысяч кв. метров жилья

В 2019 г. заключены договоры о долевом строительстве на приобретение 95 жилых помещений общей площадью 3 236,2 кв. м, в том числе у застройщика АО «ДСК» — 86 жилых помещений общей площадью 2 796,8 кв. м и 9 жилых помещений общей площадью 439,4 кв. м. у застройщика ООО МСЗ «АРТ».
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Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

Последний раз баррель Brent стоил дороже $70 в конце мая. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива.
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Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда

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В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы

В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
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Винисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»

Сразу после победы над «Хетафе» (3:0) Винисиус наряду с другими одноклубниками, которые не вышли на поле или отыграли небольшое количество времени, должен был принять участие в тренировке.
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Россиян ждет аномальное тепло на Рождество

Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
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Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
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В России сегодня вводятся ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемых цитрусовых из Китая.
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Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 08:21
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Израиль может стать целью ответного удара Ирана

Израильские города могут стать целью ударов Ирана в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на бывшего главу КСИР Мосхена Резаи.
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«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
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Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
ПРАЙМ 03 января в 19:15
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