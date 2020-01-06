Политика

RT на русскомRT на русскомМеркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
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