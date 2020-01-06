Политика
RT на русскомМеркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США
Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.
Политика
Трамп опять пригрозил Ирану ударом по культурным объектам
Президент США Дональд Трамп опять пригрозил Ирану ударом по культурным объектам при атаке со стороны исламской республики.
Шоу-бизнес
У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой
У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
Политика
Президент Ирака призвал не допустить войны на Ближнем Востоке
Президент Ирака Бархам Салех призвал не допустить широкомасштабной войны на Ближнем Востоке.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
США направили более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Отмечается, что 700 человек уже были направлены в регион на этой неделе, в ближайшие дни ожидается переброска еще 3,5 тыс. военнослужащих.
Общество
В Японии на аукционе тунца продали за $1,8 млн
В минувшем году фирма заплатила за голубого тунца рекордные $3 млн. К слову, голубой тунец является вымирающим видом.
Авто
В Архангельске протестировали арктический вездеход «Русак»
Сообщается, что максимальная скорость составляет 60 км/ч, а по снегу вездеход способен передвигаться на скорости от 15 до 25 км/ч.
Политика
Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Шоу-бизнес
Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым
2020-й обещает быть богатым на звездные свадьбы.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Футбол
Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что нападающий Оливье Жиру в ближайшее время может покинуть лондонскую команду.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Гаджеты
HP представила ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономности
В рамках выставки CES 2020 HP представила новые ноутбуки — 15-дюймовый HP Spectre x360 и трансформер HP Elite Dragonfly.
Политика
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году
Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Кино
Кинокритики США выбрали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо лучшей кинолентой 2019 года.
Армия и оружие
Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Хоккей
Валерий Брагин: сборная России показала лучший хоккей на турнире
Главный тренер россиян Валерий Брагин остался доволен игрой своих подопечных.
Игры
В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed
В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed.
Хоккей
Сборная Швеции завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею
Сборная Швеции стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, обыграв в матче за третье место команду Финляндии.
Футбол
Игрок «Барселоны» опубликовал фото в футболке «Ливерпуля»
22-летний футболист в социальной сети опубликовал фото, на котором он изображен в футболке «Ливерпуля».
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.