Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

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Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

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Экономика На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.

Кино Marvel удалось вернуть себе права на Халка Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.