Политика

RT на русскомRT на русскомМеркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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