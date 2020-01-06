Политика
RT на русскомМеркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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Наука
Тупики пользуются орудиями для получения желаемого
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Политика
Трамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.
Происшествия
Лишённый права посещать РФ китаец 29 раз въехал по новому паспорту
Гражданин Китая, лишённый права въезжать в Россию за многочисленные правонарушения, смог 29 раз обойти запрет, сменив личные данные и паспорт, сообщается 25 декабря на сайте Забайкальского районного суда.
Происшествия
Девочка погибла при катании на тюбинге с горы в Приморье
ЧП произошло 2 января в поселке Лозовый города Партизанска. Девочка врезалась в дерево, катаясь на тюбинге (надувные санки) с горы.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Авто
Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети
Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Армия и оружие
СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Армия и оружие
США отправят еще 3 тысячи военных на Ближний Восток
Вашингтон отправит еще три тысячи военнослужащих на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности в отношениях с Тегераном, вызванной убийством американскими военными главы спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Хоккей
Без десяти минут чемпионы: сборная России упустила победу на МЧМ
Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) заняла второе место на чемпионате мира, в драматичном финале уступив команде Канады со счетом 3:4.
Армия и оружие
Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии
Хоккей
Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов
После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Авто
В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
Общество
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Всемирная торговая организация появилась на свет 25 лет назад — 1 января 1995 года.
Политика
США разочарованы решением Ирака об отказе от иностранных войск
США выразили разочарование по решению Ирака об отказе от иностранного военного присутствия в стране.
Экономика
На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Космос
На Венере впервые обнаружены признаки активного вулканизма
Энергетика
Россия возобновила прокачку нефти на белорусские НПЗ
Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские нефтеперабатывающие заводы, топливо уже получили ОАО «Нафтан» и Мохырский НПЗ, заявил БЕЛТА зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.