Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального
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В Германии заявили, что представители ЕС среагируют на ситуацию вокруг российского оппозиционера после того, как появится объяснение от России. При этом, по словам Меркель, реакция будет общей для стран Евросоюза. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление канцлера ФРГ.В источнике
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Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет не немецким, а европейским
Комсомольская правдавчера в 09:11