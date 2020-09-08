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CT news

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

В Германии заявили, что представители ЕС среагируют на ситуацию вокруг российского оппозиционера после того, как появится объяснение от России. При этом, по словам Меркель, реакция будет общей для стран Евросоюза. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление канцлера ФРГ.В источнике
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Газета.Ru

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Газета.Ruвчера в 15:31
Ведомости

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Ведомостивчера в 11:55
Комсомольская правда

Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет не немецким, а европейским

Комсомольская правдавчера в 09:11
РБК

СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РБКвчера в 09:54
Известия

Меркель анонсировала «внутриевропейское» решение по «Северному потоку – 2»

Известиявчера в 08:43
ТАСС

СМИ: Меркель пока не готова увязывать дело Навального с «Северным потоком - 2»

ТАССвчера в 08:28
РИА Новости

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 08:40

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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Над Балтикой перехвачены самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Москва, 8 сентября 2020, 17:18 — REGNUM Российский истребитель Су-27 над акваторией Балтийского моря перехватил два самолета-разведчика США и Швеции, сообщает 8 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUMвчера в 10:18
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В России зафиксировали атаки китайских хакеров на разработчиков ПО

Москва, 7 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Китайская группировка Winnti атаковала разработчиков российского программного обеспечения (ПО) для банковских систем, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Positive Technologies.
REGNUM7 сентября в 01:42

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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Трамп намерен объявить о сокращении войск США в Ираке и Афганистане

Американский президент Дональд Трамп объявит о дальнейшем сокращении войск США в Ираке и Афганистане, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
RT на русском21:46

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
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