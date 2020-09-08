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Ведомости

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.В источнике
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Известия

Меркель анонсировала «внутриевропейское» решение по «Северному потоку – 2»

Известия08:43
РБК

СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РБК09:54
Газета.Ru

СМИ сообщили о желании Меркель дать общеевропейский ответ по делу Навального

Газета.Ru10:37
Комсомольская правда

Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет не немецким, а европейским

Комсомольская правда09:11
RT на русском

СМИ: Меркель намерена вместе с ЕС решить судьбу «Северного потока — 2»

RT на русском11:28
ТАСС

СМИ: Меркель пока не готова увязывать дело Навального с «Северным потоком - 2»

ТАСС08:28
РИА Новости

Меркель анонсировала совместную с ЕС реакцию по делу Навального

РИА Новости08:19

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Пекин ответит на американские санкции продажей госдолга США

На фоне растущего риска введения санкций со стороны Вашингтона, которые включают в себя арест китайских активов в США, в Пекине все чаще задумываются над сокращением портфеля ценных бумаг гособлигаций США.
Слово и Деловчера в 02:43
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