Почему Германия обвинила Россию в данном инциденте и как это может повлиять на отношения сторон - в материале "Газеты.Ru". Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

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