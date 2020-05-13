Политика

РИА НовостиРИА НовостиМеркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
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Ангела Меркель подтвердила информацию о взломе своей электронной почты российской разведкой в 2015 году

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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) назвало аэропорты, расположенные в районах с высоким риском заражения коронавирусом.
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Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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Технологии

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Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
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«Ман Сити» требует 50 млн евро за Сане. «Бавария» предлагает 40 млн

Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.
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Флагман Motorola с «бесконечной гранью» стал первым смартфоном компании с обещанным обновлением до Android 12

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В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.
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Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

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