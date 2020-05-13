Политика
РИА НовостиМеркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 22:56, Ашберн
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Трамп настаивает на введении ФРС отрицательной ставки
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трампзаявил о необходимости введения Федеральной резервной системой отрицательной базовой процентной ставки, как во многих других странах.
Московский Комсомолец 19:14
Здоровье
Все больше детей заражаются коронавирусом в Приморье
Итого, по состоянию на утро 14 мая, в Приморском крае выявлено 1057 случаев заражения коронавирусом, 307 пациентов выписаны после прохождения терапии, 12 больных умерли.
ИА Красная Весна 21:33
Общество
Выплаты семьям с детьми утвердило правительство
Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:20
Здоровье
В Ростовской области не выполнили условия для выхода из самоизоляции
Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, что в Ростовской области абсолютная цифра количества проводимых в регионе тестов на коронавирус пока составляет 2,5 тысячи.
Бизнес-газета 12:22
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
Экономика
Более 4 миллионов ипотечных заемщиков в США попросили об отсрочке
Специалисты указывают на то, что неделей ранее доля заемщиков, попросивших об отсрочке, составляла 7,5%, а месяц назад она находилась на уровне лишь 4%. Предоставление отсрочки по ипотеке – один из пунктов правительственной помощи в США.
Вести.Ru 11 мая в 22:38
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Происшествия
В Бурятии умер ещё один пациент с коронавирусом
Улан-Удэ, 14 мая 2020, 05:12 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки скончался ещё один пациент, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом.
REGNUM 22:12
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Экономика
Сдавать некому: как коронавирус повлиял на аренду в Краснодаре, Сочи и других городах РФ
Эксперты портала "Мир квартир" оценили, как ситуация с коронавирусом повлияла на цены на аренду жилья в крупных городах страны, в том числе Сочи и Краснодаре.
KrasnodarMedia 11 мая в 06:27
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
ИА InterMedia 06:18
Киберспорт
The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One
Игромания.ру вчера в 12:46
Политика
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости 15:10
Экономика
Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС 17:33
Происшествия
В Кузбассе пропал без вести 14-летний подросток
Московский комсомолец Кузбасс 21:30
Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Общество
ВОЗ допустила, что коронавирус станет эндемической инфекцией
Коронавирус может приобрести эндемический характер.
Вечерняя Москва 15:13
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 16:24
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Армия и оружие
Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США
Вооруженные силы Норвегии проводят модернизацию радара системы «Глобус», расположенного в городе Вардё в северной части страны, устанавливая новое американское оборудование.
Военное дело вчера в 02:39
Общество
Россиянам открыли способ изготовления антисептика от коронавируса
О способе изготовления антисептика в домашних условиях, который можно использовать как защитное средство от коронавируса, рассказали спасатели.
Петербургский дневник 22:09
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 475 человек
За последние сутки в Иркутской области выявили еще 95 случаев заражения COVID-19.
Твой Иркутск 21:51