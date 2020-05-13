Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 401

Общество Трамп настаивает на введении ФРС отрицательной ставки Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трампзаявил о необходимости введения Федеральной резервной системой отрицательной базовой процентной ставки, как во многих других странах. 7

Здоровье Все больше детей заражаются коронавирусом в Приморье Итого, по состоянию на утро 14 мая, в Приморском крае выявлено 1057 случаев заражения коронавирусом, 307 пациентов выписаны после прохождения терапии, 12 больных умерли.

Здоровье В Ростовской области не выполнили условия для выхода из самоизоляции Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, что в Ростовской области абсолютная цифра количества проводимых в регионе тестов на коронавирус пока составляет 2,5 тысячи. 9

Политика NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. 851

Экономика Более 4 миллионов ипотечных заемщиков в США попросили об отсрочке Специалисты указывают на то, что неделей ранее доля заемщиков, попросивших об отсрочке, составляла 7,5%, а месяц назад она находилась на уровне лишь 4%. Предоставление отсрочки по ипотеке – один из пунктов правительственной помощи в США.

Общество Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. 952

Происшествия В Бурятии умер ещё один пациент с коронавирусом Улан-Удэ, 14 мая 2020, 05:12 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки скончался ещё один пациент, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 623

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 7

Экономика Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса. 55

Экономика Сдавать некому: как коронавирус повлиял на аренду в Краснодаре, Сочи и других городах РФ Эксперты портала "Мир квартир" оценили, как ситуация с коронавирусом повлияла на цены на аренду жилья в крупных городах страны, в том числе Сочи и Краснодаре.

Здоровье Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов. 17

Технологии Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена. 44

Общество Россиянам открыли способ изготовления антисептика от коронавируса О способе изготовления антисептика в домашних условиях, который можно использовать как защитное средство от коронавируса, рассказали спасатели. 1