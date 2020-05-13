Политика

РИА НовостиРИА НовостиМеркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
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Ангела Меркель попала под перекрестный допрос

Коммерсантъ13:17

Меркель не исключила санкций из-за атак «российских хакеров» на бундестаг

РБК11:50

Меркель заявила, что «серьезно относится» к расследованию кибератаки на Бундестаг

ТАСС08:29

Меркель заявила, что хакерская атака на бундестаг «причиняет ей боль»

News.ru09:12

Меркель высказалась об «атаке русских хакеров» на Бундестаг

Взгляд.ру08:33

«Это делает мне больно». Меркель рассказала о разочаровании из-за атаки российских хакеров на бундестаг

Фонтанка.Ру10:41

Меркель будет развивать хорошие отношения с Россией

РИА Новости08:19
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:20, Ашберн
Экономика

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
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Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
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Общество

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

Известия 17:17
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Экономика

Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса

Италия выделит в общей сложности 55 миллиардов евро на восстановление экономики и населения от эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:14
Армия и оружие

Черноморский флот получит более десятка новых кораблей

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
ИА Крыминформ 09:59
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Футбол

Клопп выбрал между Роналду и Месси

Газета.Ru вчера в 17:46
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 11 мая в 09:41
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Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42
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Кино

Александр Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках

Что происходит 14:02
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Шоу-бизнес

Бабкина не может обходиться без помощи сиделки

ФАН 15:35
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Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

РБК 07:49
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Происшествия

В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста

Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.
РИА Новости 16:45
Гаджеты

Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone

Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone.
Экономика сегодня 07:17
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Политика

Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций

Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
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Общество

Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса повысили в США

Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса в США повысили ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME).
Live24 01:38
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Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
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Футбол

«ПСЖ» может обменять Паредеса на Пьянича

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, вероятно, покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно.
Матч ТВ 16:40
Общество

В США отказались от российских аппаратов ИВЛ

Российские аппараты ИВЛ, отправленные в США, были той же модели, которую связывают с пожарами в больницах.
Рамблер 02:09
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Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
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Экономика

Трамп призвал воспользоваться «даром» отрицательных процентных ставок

На протяжении всего своего президентского срока Трамп неоднократно призывал Федеральный резервный фонд снизить процентную ставку, в том числе до отрицательных значений.
REGNUM 01:09
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Происшествия

В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании

Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
REGNUM 08:32
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Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
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Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
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Общество

На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие

Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 46, большинство из них - приезжие, сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
РИА Новости 01:15
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Армия и оружие

Россия продолжает развивать стратегический бомбардировщик Ту-160

На сегодняшний день в составе Воздушно-космических сил России числятся 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160, последний из которых был построен из ещё советского технологического задела на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова в 2018 году (борт под названием Пётр Дейнекин и серийным номером 8−04).
REGNUM 12:56
Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня вчера в 10:40
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