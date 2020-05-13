Политика
РИА НовостиМеркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
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Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Общество
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
Известия 17:17
Экономика
Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса
Италия выделит в общей сложности 55 миллиардов евро на восстановление экономики и населения от эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:14
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десятка новых кораблей
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
ИА Крыминформ 09:59
Футбол
Клопп выбрал между Роналду и Месси
Газета.Ru вчера в 17:46
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 11 мая в 09:41
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42
Кино
Александр Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках
Что происходит 14:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Происшествия
В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста
Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.
РИА Новости 16:45
Гаджеты
Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone
Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone.
Экономика сегодня 07:17
Политика
Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций
Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Общество
Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса повысили в США
Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса в США повысили ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME).
Live24 01:38
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Футбол
«ПСЖ» может обменять Паредеса на Пьянича
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, вероятно, покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно.
Матч ТВ 16:40
Общество
В США отказались от российских аппаратов ИВЛ
Российские аппараты ИВЛ, отправленные в США, были той же модели, которую связывают с пожарами в больницах.
Рамблер 02:09
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Экономика
Трамп призвал воспользоваться «даром» отрицательных процентных ставок
На протяжении всего своего президентского срока Трамп неоднократно призывал Федеральный резервный фонд снизить процентную ставку, в том числе до отрицательных значений.
REGNUM 01:09
Происшествия
В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании
Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
REGNUM 08:32
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Общество
На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 46, большинство из них - приезжие, сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
РИА Новости 01:15
Армия и оружие
Россия продолжает развивать стратегический бомбардировщик Ту-160
На сегодняшний день в составе Воздушно-космических сил России числятся 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160, последний из которых был построен из ещё советского технологического задела на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова в 2018 году (борт под названием Пётр Дейнекин и серийным номером 8−04).
REGNUM 12:56
Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня вчера в 10:40