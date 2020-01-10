Политика
Свободная ПрессаМеркель едет к Путину: Запад боится, что Кремль займет сторону Ирана
В субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению президента России Владимира Путина посетит с рабочим визитом Москву. В этой поездке канцлера сопровождает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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Происшествия
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Белоруссии, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате почти 2 млрд рублей
Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Гаджеты
Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление
На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Хоккей
«Северсталь» в Таллине проиграла финскому «Йокериту»
Матч "Северстали" против "Йокерита" был "вынесенным", то есть игрался на нейтральном катке — в Таллине.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Шоу-бизнес
Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете
После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Общество
На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх
Здоровье
Якутия заказала дополнительно 40 тысяч вакцин против кори
Власти Якутии для вакцинации населения против кори дополнительно заказали 40 тысяч инъекций.
Политика
Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing
Общество
В Омане назначили нового султана
Политика
Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией
США надо налаживать торговлю с Россией, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Политика
Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Политика
Путин дал поручения крымским чиновникам
Футбол
«МЮ» хочет включить Рохо в сделку по Бруну Фернандешу
Английский клуб хочет включить в сделку защитника Маркоса Рохо, который уже выступал за «Спортинг» с 2012 по 2014 год.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Происшествия
Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа
В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
Политика
В КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации
Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны, заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала голый торс 82-летнего супруга
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала своего супруга с голым торсом, опубликовав в Instagram совместную фотографию с отдыха.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
Общество
Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки
Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.