В субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению президента России Владимира Путина посетит с рабочим визитом Москву. В этой поездке канцлера сопровождает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Меркель едет к Путину: Запад боится, что Кремль займет сторону Ирана

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