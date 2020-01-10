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Свободная ПрессаСвободная ПрессаМеркель едет к Путину: Запад боится, что Кремль займет сторону Ирана

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В субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению президента России Владимира Путина посетит с рабочим визитом Москву. В этой поездке канцлера сопровождает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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Путину от Меркель нужно только одно

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Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГв региональном парламенте Саара с 199 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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