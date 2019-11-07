Политика
РБКМеркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. На пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Меркель отметила, что это заявление слишком радикально, и она с ним не согласна .
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Авто
Volkswagen показал три разновидности Teramont для бездорожья
Тарантас Ньюс 05 ноября в 10:20
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин оставил 28-летнюю подругу и вернулся к жене
64-летний музыкант вернулся к экс-супруге, и они снова живут под одной крышей.
Комсомольская правда 14:40
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в матче Лиги Европы
Московский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:54
Политика
Генассамблея ООН снова призвала США прекратить блокаду Кубы
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Соединённым Штатам прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы.
News.ru 13:06
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Авто
Назвали цены на купе-кроссовер Haval F7x
Автоновости дня 13:23
Политика
Зеленский пожаловался на усталость от работы на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа на посту главы государства отнимает у него все силы, а в конце дня он чувствует себя не человеком, а организмом, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья.
Российская газета 16:23
Общество
Госдума увеличивает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Правительственный законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.
REGNUM 06:15
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
The GEEK вчера в 06:48
Общество
Британцев поразила репетиция парада на Красной площади
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Мойка78 вчера в 18:51
Происшествия
Более десяти человек пострадали в ДТП под Ставрополем
Под Ставрополем произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика КамАЗ, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.
REGNUM 16:47
Технологии
В России создадут квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Госкорпорация «Росатом» начала работать над созданием отечественного квантового компьютера.
Ferra 03:25
Футбол
Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины
Pravda.Ru вчера в 06:12
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск 04:37
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
Футбол
Краснодар — Трабзонспор 3:1
Коммерсантъ 14:46
Происшествия
В Ростове 12-летний незрячий мальчик от одиночества звонил в МЧС
В Ростове 12-летний незрячий мальчик от одиночества звонил в МЧС. Спасатели нашли время, чтобы приехать и пообщаться с ребенком.
Авторадио 13:41
Кино
Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка
Киноафиша России 05 ноября в 18:30
Политика
Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
РЕН ТВ 14:54
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец 11:46
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о добыче нефти в Сирии
В Госдепе США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями на благо местных общин, сообщает РИА Новости.
Москва 24 00:39
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Авто
Опубликованы снимки купе-кроссовера Lynk & Co
Обновленный кроссовер Lynk & Co 05 стал более рассекреченным благодаря последним сведениям об автомобиле.
Faktom 05:46
Политика
Макрон перечислил три сценария развития России
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Газета.Ru 15:45
Футбол
Вольфсбург — Гент 1:3
Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 22:50 мск.
Sport24.ru 13:04
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44