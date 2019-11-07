Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. На пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Меркель отметила, что это заявление слишком радикально, и она с ним не согласна .

Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО

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