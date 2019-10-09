Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате. Стороны договорились о том, что условия для организации этого саммита выполнены.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.

Экономика Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.

Технологии В Роскомнадзоре назвали сроки блокировки Telegram Роскомнадзор разрабатывает новую систему противодействия распространению запрещенной информации в Интернете, которая поможет полностью заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Происшествия В Эквадоре из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных Несколько десятков заключенных сбежали из тюрьмы в городе Портовьехо. Об этом сообщила в среду глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.

Экономика ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.

Общество В России могут начать наказывать родителей курящих детей В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".

Экономика Ростов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса Москва оказалась на втором месте: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлены 23 города.

Армия и оружие Трамп заявил о вывозе пленных боевиков ИГ с севера Сирии По данным издания, боевики Александа Амон Котей и Эль Шафи Эльшейх из «Битлз» были вывезены из Сирии военными и правоохранительными органами США, чтобы те не сбежали, если безопасность пленных нарушится в результате операции, проводимой на севере страны Турцией.

Происшествия Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.

Футбол Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке Очевидцы выписки 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит тяжелобольная пациентка.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.

Политика Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».

Космос Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.

Футбол Германия — Аргентина 2:2 Сборная Германии сыграла вничью с командой Аргентины в товарищеском матче — 2:2. В составе бундестим отличились Серж Гнабри и Кай Хаверц.

Футбол Петр Чех стал игроком хоккейного клуба Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс».

Политика Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17 О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.

Энергетика Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».

Общество Нобелевскую премию по физике получили трое ученых Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии» Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии.

Здоровье Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.