Политика
RT на русскомМеркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате. Стороны договорились о том, что условия для организации этого саммита выполнены.
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Меркель и Зеленский согласились, что настало время для саммита в нормандском формате
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