Политика

Газета.RuГазета.RuМеркель и Зеленский оценили возможность встречи нормандской встречи

По итогам телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Украины Владимира Зеленского, немецкий политик пообещала в переговорах с российскими и французскими представителями обсуждать дату проведения саммита в "нормандском формате".
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