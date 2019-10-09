Политика
Газета.RuМеркель и Зеленский оценили возможность встречи нормандской встречи
По итогам телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Украины Владимира Зеленского, немецкий политик пообещала в переговорах с российскими и французскими представителями обсуждать дату проведения саммита в "нормандском формате".
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Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 11:30
Недвижимость
Стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы выросла на 10%
По состоянию на конец сентября в свободной продаже в Москве находилось только две премиальные квартиры с ценой выше $50 тыс. за кв.м. Эксперты добавили, что 45% самых дорогих премиальных квартир предлагается на первичном рынке, остальные – на вторичном.
Интерфакс вчера в 05:51
Армия и оружие
Ивановские десантники вернулись с масштабных учений
Ивановские «голубые береты» вернулись из Оренбургской области.
IvanovoNews вчера в 10:11
Политика
Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял
Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных
Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru 08:37
Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru вчера в 08:04
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Если Турция сделает что-то, что я по своей великой и непревзойдённой мудрости считаю недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица Земли экономику Турции, — написал он в Twitter.
News.ru 07 октября в 12:00
Общество
Мессенджеры и электронную почту россиян готовятся блокировать
Предусматривающий блокировку пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.
Уралинформбюро вчера в 23:38
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Авто
Lada Vesta с вариатором встала на конвейер
АвтоВАЗ объявил о запуске производства Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией японского бренда Jatco.
Авторамблер 03:16
Авто
Mazda показала обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4
Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили 07 октября в 22:57
Футбол
Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
ProstoProSport 13:15
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 16:31
Политика
Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.
REGNUM 05:34
Гаджеты
Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Раскладной смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном является инновационным и очень дорогим смартфоном.
Газета DAILY 15:35
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Армия и оружие
Трамп заявил о вывозе пленных боевиков ИГ с севера Сирии
США проводят эвакуацию «самых опасных» пленных боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из северных районов Сирии.
РБК 16:50
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ вчера в 12:52
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru 10:42
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
РИА Новости 11:07
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Кино
Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»
Мир фантастики 12:08
Игры
Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 07 октября в 04:13
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 07 октября в 14:51