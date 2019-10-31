Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), а также отвод войск в Донбассе и транзит газа.

Политика Богдан рассказал об усталости Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.

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