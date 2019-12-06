Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России проведет двусторонние переговоры с Меркель и с Зеленским, а также со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Саммит стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) пройдет в Париже 9 декабря.

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Общество Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Политика В ЕК рассказали о следующей трехсторонней встрече по газу Накануне министр энергетики России Александр Новак рассказал, что министерская трехсторонняя встреча в формате ЕС–Россия–Украина по газу может состояться на следующей неделе.

Игры Metacritic назвал лучшие игры последнего десятилетия Сайт-агрегатор Metacritic составил список лучших игр последнего десятилетия на основе их средней оценки на сервисе.

Происшествия Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Общество В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".

Политика Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.

Финансы Доллар не должен сильно пострадать от данных по занятости Медвежье давление на доллар США не должно быть сильным, если пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в 13:30 по Гринвичу, будет соответствует ожиданиям, говорит MUFG.

Футбол CAS сократил трансферный бан «Челси» Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».

Политика Путин пообещал немецким бизнесменам не использовать рычаги давления Президент России Владимир Путин заверил немецких бизнесменов, что РФ и далее не будет использовать рычаги для давления на партнеров, несмотря на политическую ситуацию.

Политика Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об «умных счетчиках» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.