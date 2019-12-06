Политика
РБКМеркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России проведет двусторонние переговоры с Меркель и с Зеленским, а также со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Саммит стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) пройдет в Париже 9 декабря.
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Общество
Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными
Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России 2019 года
Политика
В ЕК рассказали о следующей трехсторонней встрече по газу
Накануне министр энергетики России Александр Новак рассказал, что министерская трехсторонняя встреча в формате ЕС–Россия–Украина по газу может состояться на следующей неделе.
Игры
Metacritic назвал лучшие игры последнего десятилетия
Сайт-агрегатор Metacritic составил список лучших игр последнего десятилетия на основе их средней оценки на сервисе.
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
Армия и оружие
Нигерия приняла на вооружение бронеавтомобиль Ezugwu 4Х4
Нигерийские вооруженные силы приняли на вооружение разработанные и выпущенные в Нигерии броне автомобили Ezugwu (Гора).
Политика
Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев
Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, планирует ли он жениться
Победитель зрительского голосования «Евровидения-2016» певец Сергей Лазарев рассказал, входит ли женитьба в его ближайшие планы.
Финансы
Доллар не должен сильно пострадать от данных по занятости
Медвежье давление на доллар США не должно быть сильным, если пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в 13:30 по Гринвичу, будет соответствует ожиданиям, говорит MUFG.
Общество
ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Политика
Путин пообещал немецким бизнесменам не использовать рычаги давления
Президент России Владимир Путин заверил немецких бизнесменов, что РФ и далее не будет использовать рычаги для давления на партнеров, несмотря на политическую ситуацию.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Политика
Комиссия СЕ: ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях делегации РФ из-за выборов в Крыму
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.
Политика
Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об «умных счетчиках»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
Политика
В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник
В Кремле всегда полагаются на информацию, исходящую из соответствующих органов, относительно того, кому из чиновников и их супругов принадлежит то или иное имущество, а псевдодоклады в качестве источников информации не рассматривают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
«Яндекс» снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC
Гаджеты
Анонсирован доступный смартфон Nokia 2.3 с поддержкой ИИ
Финская компания HMD Global, выпускающая устройства под маркой Nokia, анонсировала на мероприятии в Каире (столица Египта) смартфон Nokia 2.3.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.