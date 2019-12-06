Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России проведет двусторонние переговоры с Меркель и с Зеленским, а также со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Саммит стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) пройдет в Париже 9 декабря.

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Спорт Комиссия спортсменов UKAD требует отстранить Россию Комиссия спортсменов UKAD обратилась к WADA с требованием принять самые жесткие санкции в отношении нашей страны.

Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Гаджеты «Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.

Общество В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Общество Меркель впервые посетила Освенцим В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Общество Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.

Политика Порошенко дал Зеленскому советы по ведению переговоров с Путиным Бывший украинский лидер Петр Порошенко дал нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому ряд рекомендаций по ведению переговоров в преддверии саммита «нормандской четверки».

Происшествия В Екатеринбурге загорелось административное здание Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Игры На следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие Разработчики из Bethesda Game Studios объявили, что на следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие и пройдут бесплатные выходные.

Экономика Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

Гаджеты Apple выпустит новые iPhone без разъемов Компания Apple может выпустить новый iPhone без привычных разъемов для зарядки в 2021 году. Об этом сообщает портал 9To5Mac.

Происшествия Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.