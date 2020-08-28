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RT на русском
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Меркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что Россия не использует в Белоруссии резерв сотрудников правоохранительных органов, созданный для помощи республики. «Я надеюсь, что дело не дойдёт до использования таких сил», — цитирует ТАСС Меркель.В источнике
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Lenta.ru

Меркель раскрыла детали беседы с Путиным по Белоруссии

Lenta.ru07:23
Говорит Москва

Ангела Меркель рассказала о нежелании Александра Лукашенко разговаривать с ней

Говорит Москва06:59
Фонтанка.Ру

Меркель призывает Россию не использовать резерв правоохранителей в Белоруссии

Фонтанка.Ру06:31
RT на русском

Меркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии

RT на русском06:41
Комсомольская правда

Меркель выразила надежду, что Россия не задействует резерв силовиков в Белоруссии

Комсомольская правда06:20
ТАСС

Меркель надеется, что Россия не задействует резерв правоохранителей в Белоруссии

ТАСС06:12
Эхо Москвы

Лидеры сразу ряда стран ЕС призвали Россию уважать суверенитет Белоруссии

Эхо Москвы07:07

Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей
REGNUM07:29

Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев — Харьков расстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь», есть тяжелораненые и похищенные люди.
BFM.ruвчера в 13:32
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В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева

Информацию об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева запросили врачи берлинской клиники "Шарите", в которой в данный момент находится пребывающий в коме Алексей Навальный.
Neva.Todayвчера в 01:44
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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ФАС потребовала от Apple устранить нарушения до 30 ноября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от корпорации Apple до 30 ноября устранить нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений.
Коммерсантъ07:22
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Уголовное дело нижегородского вора в законе передали в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего вора в законе Виктора Жаринова (Цезарь) о занятии высшего положения в преступной иерархии и организации похищения двоих человек (ст. 126, ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ Нижний Новгород07:48
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