Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейМеркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что Россия не будет использовать в Белоруссии свой резерв сотрудников правоохранительных органов.
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Меркель надеется, что российских силовиков не направят в Белоруссию

РИА Новости07:58

Меркель выразила надежду, что Россия не задействует резерв силовиков в Белоруссии

Комсомольская правда06:20

Меркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии

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Меркель призывает Россию не использовать резерв правоохранителей в Белоруссии

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Меркель раскрыла детали беседы с Путиным по Белоруссии

Lenta.ru07:23

Меркель надеется, что Россия не задействует резерв правоохранителей в Белоруссии

ТАСС06:12

Ангела Меркель выразила надежду, что российские подразделения не будут направлены в Белоруссию

Эхо Москвы06:01
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Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
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Меркель выступила за сохранение диалога с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.
RT на русском 06:14
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Политика

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

РБК вчера в 13:48
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Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

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Происшествия

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Lenta.ru 02:45
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Почти два десятка самолетов США находятся в 20 минутах полета от Белоруссии.
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Биатлон

Польховский утвержден главным тренером сборной России по биатлону

Министерство спорта России утвердило Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону.
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В Свердловской области разрешили работу детских садов и школ

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Инженеры из Соединенных Штатов выяснили, как можно адаптировать инстинкты саранчи для повышения безопасности использования беспилотных транспортных средств.
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Российские военные пошли на таран после того, как американская бронемашина перегородила проезд по дороге.
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Газета.Ru 08:14
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Премию будут присуждать 9 июня — в день рождения Петра I. "Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая", — говорится в постановлении.
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Представлены десять легковых автомобилей с пробегом, которые можно покупать без серъезных сомнений.
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Названа самая могущественная кибердержава в мире

Эксперты по кибербезопасности из компании IntSights назвали Китай наиболее сильной кибердержавой мира.
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Дима Билан госпитализирован с пневмонией

Дима Билан сдал тесты на коронавирус, прошел КТ. Результаты оказались отрицательными.
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Совет Евросоюза подтвердил непризнание выборов в Белоруссии.
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Общество

Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok

В ответ на сообщение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича Роскомнадзор направил в Росмолодежь запрос о принятии решения по запрету на распространение видеороликов, передает РИА «Новости».
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