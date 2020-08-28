Политика
Общественная служба новостейМеркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что Россия не будет использовать в Белоруссии свой резерв сотрудников правоохранительных органов.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Меркель выразила надежду, что Россия не задействует резерв силовиков в Белоруссии
Комсомольская правда06:20
Автоматически обработано 7390 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Футбол
В ЦСКА опровергли информацию об интересе к Жоао Пальинье
Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию о том, что армейцы согласовали трансфер полузащитника "Спортинга" Жоао Пальиньи.
Sport.ru 07:00
Политика
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Ведомости 09:17
Общество
Мать Аллы Вербер скончалась в первую годовщину похорон дочери
Мать покойной вице-президентки компании Mercury Аллы Вербер Татьяна скончалась на 89-м году жизни в первую годовщину похорон дочери.
Lenta.ru 09:00
Политика
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости 03:58
Армия и оружие
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Ранее Северное командование Вооруженных сил США заявило, что российская подводная лодка всплыла близ берегов Аляски.
РИА Новости 09:19
Общество
Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости».
Известия 05:20
Футбол
«Динамо» нанесло первое поражение «Зениту» в сезоне
«Зенит» потерпел поражение в матче с «Динамо».
Vprognoze.ru 26 августа в 16:10
Политика
Меркель выступила за сохранение диалога с Россией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.
RT на русском 06:14
Религия
Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM 01:58
Футбол
«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за 14 млн евро
Клубы сумели договориться о трансфере Миранчука за 14 млн евро, при этом ранее в СМИ фигурировала сумма в 20 млн евро.
Mockva.ru 05:03
Армия и оружие
Лукашенко: почти 20 самолетов США переброшены к границам Белоруссии
Почти два десятка самолетов США находятся в 20 минутах полета от Белоруссии.
ИА Красная Весна 07:53
Биатлон
Польховский утвержден главным тренером сборной России по биатлону
Министерство спорта России утвердило Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону.
ТАСС Спорт 08:13
Общество
В Свердловской области разрешили работу детских садов и школ
Екатеринбург, 28 августа 2020, 14:58 — REGNUM В Свердловской области полностью разрешили работать детским садам и школам.
REGNUM 07:58
Спорт
Юрий Ганус покинул пост генерального директора РУСАДА
Вместе с Ганусом покидает свой пост его первый заместитель Маргарита Пахноцкая. Новый генеральный директор будет назначен в течение месяца.
Вести.Ru 07:21
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова впервые опубликовала видео с Ильей Авербухом
Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая Елизавета Арзамасова перестала скрывать свой роман с фигуристом Ильей Авербухом.
iReactor 04:05
Технологии
NASA получило двигатели для «тихого» сверхзвукового самолета
Американская компания GE Aviation поставила NASA первые два турбовентиляторных двигателя F414-GE-100, предназначенных для установки на демонстратор «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета X-59.
N+1 02:33
Наука
Способность саранчи адаптирована для беспилотных автомобилей
Инженеры из Соединенных Штатов выяснили, как можно адаптировать инстинкты саранчи для повышения безопасности использования беспилотных транспортных средств.
Discover24 26 августа в 04:04
Армия и оружие
В Сирии российский БТР протаранил американский
Российские военные пошли на таран после того, как американская бронемашина перегородила проезд по дороге.
Evo-rus.com вчера в 04:44
Экономика
Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки
В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ru 03:08
Общество
Правительство РФ учредило премию имени Петра Великого
Премию будут присуждать 9 июня — в день рождения Петра I. "Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая", — говорится в постановлении.
Коммерсантъ 08:54
Авто
Названы 10 автомобилей с большим пробегом, которые можно покупать
Представлены десять легковых автомобилей с пробегом, которые можно покупать без серъезных сомнений.
Про Кроссоверы 06:24
Политика
Названа самая могущественная кибердержава в мире
Эксперты по кибербезопасности из компании IntSights назвали Китай наиболее сильной кибердержавой мира.
Lenta.ru 08:32
Шоу-бизнес
Дима Билан госпитализирован с пневмонией
Дима Билан сдал тесты на коронавирус, прошел КТ. Результаты оказались отрицательными.
Evo-rus.com 01:13
Политика
Совет ЕС подтвердил непризнание выборов в Белоруссии
Совет Евросоюза подтвердил непризнание выборов в Белоруссии.
Piter.tv 09:07
Общество
Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok
В ответ на сообщение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича Роскомнадзор направил в Росмолодежь запрос о принятии решения по запрету на распространение видеороликов, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 07:59