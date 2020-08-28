Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что Россия не будет использовать в Белоруссии свой резерв сотрудников правоохранительных органов.

Меркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии

Футбол В ЦСКА опровергли информацию об интересе к Жоао Пальинье Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию о том, что армейцы согласовали трансфер полузащитника "Спортинга" Жоао Пальиньи.

Политика Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить. 2,7K

Политика Меркель выступила за сохранение диалога с Россией Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции. 111

Религия Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа. 20

Футбол «Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за 14 млн евро Клубы сумели договориться о трансфере Миранчука за 14 млн евро, при этом ранее в СМИ фигурировала сумма в 20 млн евро.

Биатлон Польховский утвержден главным тренером сборной России по биатлону Министерство спорта России утвердило Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону.

Спорт Юрий Ганус покинул пост генерального директора РУСАДА Вместе с Ганусом покидает свой пост его первый заместитель Маргарита Пахноцкая. Новый генеральный директор будет назначен в течение месяца.

Технологии NASA получило двигатели для «тихого» сверхзвукового самолета Американская компания GE Aviation поставила NASA первые два турбовентиляторных двигателя F414-GE-100, предназначенных для установки на демонстратор «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета X-59. 1

Наука Способность саранчи адаптирована для беспилотных автомобилей Инженеры из Соединенных Штатов выяснили, как можно адаптировать инстинкты саранчи для повышения безопасности использования беспилотных транспортных средств. 35

Экономика Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены. 135

Общество Правительство РФ учредило премию имени Петра Великого Премию будут присуждать 9 июня — в день рождения Петра I. "Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая", — говорится в постановлении. 14

Политика Названа самая могущественная кибердержава в мире Эксперты по кибербезопасности из компании IntSights назвали Китай наиболее сильной кибердержавой мира.