Политика

REGNUMREGNUMМеркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
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Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга

Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга 10 декабря в Париже закончилась встреча в "нормандском формате".
Коммерсантъвчера в 10:51

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Меркель: «победителем» «нормандского саммита» в Париже стал Путин

Московский Комсомолецвчера в 18:26

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

Известиявчера в 16:56

«Сегодня ты победитель»: Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже

Царьградвчера в 13:07

Меркель признала Путина победителем саммита в Париже

Ридусвчера в 14:42

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ruвчера в 14:28

Меркель с сожалением признала Путина победителем на самите «нормандской четверки»

URA.Ruвчера в 14:47

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

Lenta.ruвчера в 12:33
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Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Российская газета 02:04
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 09 декабря в 14:14
Происшествия

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
РИА Новости 00:37
Происшествия

Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48

Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 01:47
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Политика

Лавров предложил США продлить СНВ-3

Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Известия вчера в 15:02
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Коммерсантъ вчера в 13:10
Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
ГЛАС.RU 02:02
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Политика

Президент Бразилии оскорбил Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару высмеял экологическую активистку Грету Тунберг после ее высказывания о попытке коренных жителей Амазонии защитить леса региона.
Lenta.ru вчера в 21:29
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Футбол

Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой

Напомним, что «Зенит» уступил «Бенфике» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Невские Новости вчера в 18:00
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Колыма-информ 08 декабря в 16:08
Политика

Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Известия 00:26
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК вчера в 03:09
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 09 декабря в 14:17
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:34
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

РИА Новости вчера в 15:42
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

Аналитики сообщили о росте доли онлайн-покупателей в России

«Покупки в интернете становятся всё более обычным делом: доля россиян, заказывающих товары онлайн, уже превысила 40%», — отмечают аналитики.
Rambler News Service 01:23
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

В Верховную Раду Украины внесён законопроект об отмене закона о государственном языке.
Вести ФМ вчера в 08:54
Наука

В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны

Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Mirmol.ru вчера в 08:47
Происшествия

Инцидент со стрельбой в Нью-Джерси не имеет признаков теракта

Инцидент со стрельбой в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), где погиб один полицейский, не имеет признаков террористической атаки, заявил журналистам мэр города Стивен Фулоп, заявление которого транслировалось по телеканалам.
РИА Новости вчера в 16:43
Космос

NASA отправит к Луне «призрачных женщин»

Московский Комсомолец 08 декабря в 08:36
Шоу-бизнес

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Сегодня, 9 декабря 2019 года, вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата».
Instanews Media 09 декабря в 08:58
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Ученые из Китая выяснили, какие бактерии способны восстановить печень после употребления алкоголя.
Век 02:16
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
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