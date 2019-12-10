Политика
REGNUMМеркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга 10 декабря в Париже закончилась встреча в "нормандском формате".Коммерсантъвчера в 10:51
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Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Происшествия
Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48
Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Политика
Лавров предложил США продлить СНВ-3
Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Политика
Президент Бразилии оскорбил Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару высмеял экологическую активистку Грету Тунберг после ее высказывания о попытке коренных жителей Амазонии защитить леса региона.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Напомним, что «Зенит» уступил «Бенфике» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Политика
Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС
На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Происшествия
В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
Общество
Аналитики сообщили о росте доли онлайн-покупателей в России
«Покупки в интернете становятся всё более обычным делом: доля россиян, заказывающих товары онлайн, уже превысила 40%», — отмечают аналитики.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
В Верховную Раду Украины внесён законопроект об отмене закона о государственном языке.
Наука
В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны
Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Происшествия
Инцидент со стрельбой в Нью-Джерси не имеет признаков теракта
Инцидент со стрельбой в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), где погиб один полицейский, не имеет признаков террористической атаки, заявил журналистам мэр города Стивен Фулоп, заявление которого транслировалось по телеканалам.
Космос
NASA отправит к Луне «призрачных женщин»
Шоу-бизнес
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Сегодня, 9 декабря 2019 года, вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата».
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Ученые из Китая выяснили, какие бактерии способны восстановить печень после употребления алкоголя.
Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.