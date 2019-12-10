Политика

REGNUMREGNUMМеркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга

Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга 10 декабря в Париже закончилась встреча в "нормандском формате".
Коммерсантъвчера в 10:51

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Дайджест СМИ: Путин — победитель на саммите в Париже, Эрдоган пригрозил вторжением в Ливию

Царьград03:55

В Совфеде объяснили, почему Путин стал победителем на саммите в Париже

ФАН02:13

Меркель признала Путина победителем саммита в Париже

Ридусвчера в 14:42

Меркель с сожалением признала Путина победителем на саммите «нормандской четверки»

URA.Ruвчера в 14:47

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

Известиявчера в 16:56

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ruвчера в 14:28

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

Lenta.ruвчера в 12:33
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Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Культура

Вышел тизер второго сезона «Содержанок»

Профиль вчера в 13:32
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Общество

Полицейских наказали украшением дежурной части снежинками

Во время дежурства оперативники разослали в другие отделения фейковый приказ, в котором руководство якобы требует от личного состава вырезать к празднику бумажные снежинки.
РЕН ТВ вчера в 23:40
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество

В Санкт-Петербурге пересчитали «невыездных»

Почти 56 тысяч жителей Санкт-Петербурга оказались «невыездными» за границу из-за долгов по платежам, в том числе алиментам.
REGNUM 03:34
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Гаджеты

Портал The Verge составил топ-100 гаджетов, определивших десятилетие

Портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие.
Телеканал 360° вчера в 17:32
Политика

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.
РИА Новости вчера в 15:10
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Происшествия

Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана

Полиция вновь задержала якутского шамана Александра Габышева, идущего по трассе в Москву, по его словам, для «изгнания Владимира Путина».
РБК вчера в 08:38
Происшествия

Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.
Газета.Ru вчера в 16:40
Общество

На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков

Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Большое Радио вчера в 04:50
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров рассказал о соблазнении Шурыгиной

Ребров сообщил, что отношения с Шурыгиной у него завязались ещё в то время, когда она состояла в браке.
Discover24 01:20
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Вечерний курьер 01:49
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
ГЛАС.RU 02:02
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Политика

Трамп ответил на обвинения по делу об импичменте

Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули официальные обвинения против американского лидера Дональда Трампа по делу об импичменте.
Gazeta.SPb 01:20
Армия и оружие

Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства

РИА Новости 09 декабря в 03:27
Происшествия

Число жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести

Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити, расположенным в американском штате Нью-Джерси.
Газета.Ru вчера в 21:14
Политика

Лавров: США уже не остановят «Северный поток-2»

Сергей Лавров провёл в США переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео.
ТВ Центр 03:51
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09 декабря в 09:30
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС вчера в 07:40
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
RT на русском 03:02
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