Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга 10 декабря в Париже закончилась встреча в "нормандском формате".

с чего всё началось

Политика Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Общество Полицейских наказали украшением дежурной части снежинками Во время дежурства оперативники разослали в другие отделения фейковый приказ, в котором руководство якобы требует от личного состава вырезать к празднику бумажные снежинки.

Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

Общество В Санкт-Петербурге пересчитали «невыездных» Почти 56 тысяч жителей Санкт-Петербурга оказались «невыездными» за границу из-за долгов по платежам, в том числе алиментам.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Политика Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой» Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.

Происшествия Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.

Шоу-бизнес Миллионер Денис Ребров рассказал о соблазнении Шурыгиной Ребров сообщил, что отношения с Шурыгиной у него завязались ещё в то время, когда она состояла в браке.

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Авто Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Футбол Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна» Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.

Происшествия На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Политика Трамп ответил на обвинения по делу об импичменте Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули официальные обвинения против американского лидера Дональда Трампа по делу об импичменте.

Экономика На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.

Общество Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.