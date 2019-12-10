Политика
REGNUMМеркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить221
с чего всё началось
Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга 10 декабря в Париже закончилась встреча в "нормандском формате".Коммерсантъвчера в 10:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Культура
Вышел тизер второго сезона «Содержанок»
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Общество
Полицейских наказали украшением дежурной части снежинками
Во время дежурства оперативники разослали в другие отделения фейковый приказ, в котором руководство якобы требует от личного состава вырезать к празднику бумажные снежинки.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Общество
В Санкт-Петербурге пересчитали «невыездных»
Почти 56 тысяч жителей Санкт-Петербурга оказались «невыездными» за границу из-за долгов по платежам, в том числе алиментам.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Гаджеты
Портал The Verge составил топ-100 гаджетов, определивших десятилетие
Портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Происшествия
Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана
Полиция вновь задержала якутского шамана Александра Габышева, идущего по трассе в Москву, по его словам, для «изгнания Владимира Путина».
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.
Общество
На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков
Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров рассказал о соблазнении Шурыгиной
Ребров сообщил, что отношения с Шурыгиной у него завязались ещё в то время, когда она состояла в браке.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
Трамп ответил на обвинения по делу об импичменте
Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули официальные обвинения против американского лидера Дональда Трампа по делу об импичменте.
Армия и оружие
Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства
Происшествия
Число жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести
Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити, расположенным в американском штате Нью-Джерси.
Политика
Лавров: США уже не остановят «Северный поток-2»
Сергей Лавров провёл в США переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.