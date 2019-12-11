Политика
Газета.RuМеркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже
В Париже завершилась встреча лидеров "нормандской четверки". В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.
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с чего всё началось
Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга 10 декабря в Париже закончилась встреча в "нормандском формате".Коммерсантъвчера в 10:51
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