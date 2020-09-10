В AMD назначили дебют процессоров архитектуры Zen 3 на 8 октября

Выпуск процессоров архитектуры Zen 3 состоится по графику, несмотря на слухи о том, что компания намерена отложить его до будущего года, а оставшееся время использовать для того, чтобы получить максимальную прибыль с продаж процессоров нынешнего поколения Ryzen 3000 с архитектурой Zen 2.