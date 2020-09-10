Меркель назвала ситуацию с Навальным актуальной проблемой Европы
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с госпитализированным Алексеем Навальным актуальной проблемой Европы.В источнике
С чего всё началось
Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы
В эти дни нас занимает наряду с состоянием здоровья Навального, например, ситуация с лагерем беженцев Мориа", - заявила Меркель, отвечая на вопрос, как она оценивает текущую ситуацию в Европе в сравнении с временами воссоединения Германии.
РИА Новости13:34
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