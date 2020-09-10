Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Меркель назвала ситуацию с Навальным актуальной проблемой Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с госпитализированным Алексеем Навальным актуальной проблемой Европы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы

В эти дни нас занимает наряду с состоянием здоровья Навального, например, ситуация с лагерем беженцев Мориа", - заявила Меркель, отвечая на вопрос, как она оценивает текущую ситуацию в Европе в сравнении с временами воссоединения Германии.
РИА Новости13:34
Подробнее о событии
Lenta.ru

Меркель назвала ситуацию с Навальным актуальной проблемой Европы

Lenta.ru13:44
News.ru

Меркель назвала отравление Навального европейской проблемой

News.ru12:54
Московский Комсомолец

Меркель прокомментировала ситуацию с Навальным

Московский Комсомолец13:09
Моя Москва.онлайн

Меркель сочла ситуацию с Навальным актуальной проблемой политики в Европе

Моя Москва.онлайн13:08
ТАСС

Меркель назвала ситуацию вокруг Навального достаточно серьезной проблемой для Европы

ТАСС13:07
Газета.Ru

Меркель назвала ситуацию с Навальным одной из главных проблем политики в Европе

Газета.Ru13:00
Росбалт

Меркель назвала отравление Навального главной актуальной проблемой европейской политики

Росбалт13:14

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
Evo-rus.com07:48
497

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости12:04
758

В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

Москва, 10 сентября 2020, 07:31 — REGNUM Наглость и хамство проявляют украинские власти, которые заочно «арестовали» 65 российских самолетов за выполнение рейсов в Крым, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
REGNUM00:31
203

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
882

Кравцов и Родненков захотели вернуться в Белоруссию «ярко»

Представители Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков заявили, что не намерены просить на Украине политического убежища и собираются в течение двух-трёх недель вернуться на родину.
News.ru10:10
12

Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров03:36
2

В AMD назначили дебют процессоров архитектуры Zen 3 на 8 октября

Выпуск процессоров архитектуры Zen 3 состоится по графику, несмотря на слухи о том, что компания намерена отложить его до будущего года, а оставшееся время использовать для того, чтобы получить максимальную прибыль с продаж процессоров нынешнего поколения Ryzen 3000 с архитектурой Zen 2.
Computerworld Россия09:36
5

В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

Epic Games начала очередную раздачу бесплатных игр в своём магазине — до 17 сентября здесь можно забрать: Railway Empire, где игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему; Where The Water Tastes Like Wine, приключение с глубоким сюжетом, повествующее о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой в антураже Америки времён Великой депрессии.
Игромания.ру11:02