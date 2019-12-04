Политика

Lenta.ruLenta.ruГермания вышлет двух российских дипломатов

1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ. Сотрудников посольства объявили персонами нон грата.
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Дмитрий Песков
Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСобеседник 07:10

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