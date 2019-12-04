Политика
ТАССМеркель назвала причину высылки российских дипломатов
Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".
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с чего всё началось
Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.ТАСС10:04
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Google помешает смартфонам перехватывать внимание пользователя
Активировав "режим фокусировки" Focus Mode, пользователи смогут сосредоточиться на чем-то важном, не отвлекаясь на обновления в социальных сетях или оповещения о новых письмах.
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