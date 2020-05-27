Политика
Вечерняя МоскваМеркель назвала причины для нормализации отношений с Россией
Германия и Евросоюз имеют множество причин для выстраивания хороших отношений с Россией. Об этом 27 мая заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, необходимо нормализовать отношения с Россией из-за географической близости, общей истории, глобальных вызовов и многомерных экономических связей.
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Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Происшествия
Американцы митингуют против полицейского произвола
Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
Вести.Ru 00:04
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru вчера в 12:42
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Космос
Рогозин заявил, что космонавты РФ полетят на Луну после 2028 года
News.ru вчера в 17:14
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru 26 мая в 13:16
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Политика
Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком
Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком.
Piter.tv вчера в 01:34
Космос
Спутниками Илона Маска заинтересовалась армия США
Вести.Ru вчера в 11:34
Общество
Новосибирские власти обобщили и продлили антикоронавирусные меры
В Новосибирской области обобщили меры, которые должны принять юридические лица и индивидуальные предприниматели в период противодействия коронавирусу.
REGNUM 00:43
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах
В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru вчера в 14:00
Общество
В Москве анонсировали возвращение около 3 тыс. коек к обычной работе
В медицинских учреждения Москвы около 3 тыс. коек, которые ранее перепрофилировали для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму уже на следующей неделе.
Известия 01:34
Общество
С 27 мая в столице действуют только московские цифровые пропуска
С 27 мая в Москве действуют только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области перестали работать.
Москва 24 вчера в 01:20
Наука
Прикосновения могут обладать целебными свойствами
Прикосновения обладают целебными свойствами, об этом заявили ученые из США.
iReactor вчера в 13:09
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:13
Политика
День парада Победы в России могут сделать выходным
Европейско-Азиатские новости вчера в 07:28
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика
ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза
В регионах ровно в полтора раза нарастили расходы на покупку железнодорожных билетов, при этом средний чек составил 3 тыс. руб. В Москве же спрос вырос на 40%, а средняя стоимость купленного билета — лишь 1,6 тыс. руб. По словам Киричека, показателей продаж марта этого года и в целом весны прошлого года отрасль еще не достигла.
РБК 01:00
Игры
Показан игровой процесс отменённой части Half‑Life
Ferra вчера в 09:48
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Происшествия
В Кузбассе ветром сдуло целую деревню
От деревни Константиновка остались одни воспоминания, очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии.
Вести.Ru вчера в 03:36
Футбол
У второго футболиста «Рубина» нашли коронавирус
Еще у одного футболиста казанского «Рубина» обнаружен коронавирус, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ вчера в 04:49
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50