Германия и Евросоюз имеют множество причин для выстраивания хороших отношений с Россией. Об этом 27 мая заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, необходимо нормализовать отношения с Россией из-за географической близости, общей истории, глобальных вызовов и многомерных экономических связей.

Меркель назвала причины для нормализации отношений с Россией

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