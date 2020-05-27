Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМеркель назвала причины для нормализации отношений с Россией

Германия и Евросоюз имеют множество причин для выстраивания хороших отношений с Россией. Об этом 27 мая заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, необходимо нормализовать отношения с Россией из-за географической близости, общей истории, глобальных вызовов и многомерных экономических связей.
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Меркель назвала причины для нормализации отношений с Россией

Вечерняя Москвавчера в 14:38

Меркель намерена развивать конструктивный диалог с Россией

ИА Красная Веснавчера в 14:13

Меркель: есть множество причин поддерживать хорошие отношения с Россией

РИА Новостивчера в 13:57
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Собянин предложил прогулки в Москве по графику

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Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
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Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

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Газета.Ru вчера в 12:42
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«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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News.ru вчера в 17:14
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США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

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Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Политика

Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком

Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком.
Piter.tv вчера в 01:34
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Космос

Спутниками Илона Маска заинтересовалась армия США

Вести.Ru вчера в 11:34
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Новосибирские власти обобщили и продлили антикоронавирусные меры

В Новосибирской области обобщили меры, которые должны принять юридические лица и индивидуальные предприниматели в период противодействия коронавирусу.
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Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
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Происшествия

Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах

В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
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Общество

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Общество

С 27 мая в столице действуют только московские цифровые пропуска

С 27 мая в Москве действуют только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области перестали работать.
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Прикосновения могут обладать целебными свойствами

Прикосновения обладают целебными свойствами, об этом заявили ученые из США.
iReactor вчера в 13:09
Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
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День парада Победы в России могут сделать выходным

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
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Общество

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Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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В Кузбассе ветром сдуло целую деревню

От деревни Константиновка остались одни воспоминания, очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии.
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У второго футболиста «Рубина» нашли коронавирус

Еще у одного футболиста казанского «Рубина» обнаружен коронавирус, сообщается на сайте клуба.
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В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
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Ангела Меркель
Немецкий политик
Немецкий государственный и политический деятель, учёный-физикохимик, действующий федеральный канцлер Германии с 22 ноября 2005 года. Первая женщина на посту федерального канцлера Германии.
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