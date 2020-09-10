Меркель назвала ситуацию с Навальным актуальной проблемой Европы
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с госпитализированным Алексеем Навальным актуальной проблемой Европы.В источнике
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Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы
Канцлер Германии Ангела Меркель отнесла ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным к главным актуальным проблемам европейской политики.
РИА Новостивчера в 13:34
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Меркель назвала ситуацию с Навальным одной из главных проблем политики в Европе
Газета.Ruвчера в 13:00