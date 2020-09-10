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Lenta.ru
Lenta.ru

Меркель назвала ситуацию с Навальным актуальной проблемой Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с госпитализированным Алексеем Навальным актуальной проблемой Европы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель отнесла ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным к главным актуальным проблемам европейской политики.
РИА Новостивчера в 13:34
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Lenta.ru

Меркель назвала ситуацию с Навальным актуальной проблемой Европы

Lenta.ruвчера в 14:05
RT на русском

Меркель назвала ситуацию с Навальным серьёзной проблемой для Европы

RT на русскомвчера в 13:49
Газета.Ru

Меркель назвала ситуацию с Навальным одной из главных проблем политики в Европе

Газета.Ruвчера в 13:00
Московский Комсомолец

Меркель прокомментировала ситуацию с Навальным

Московский Комсомолецвчера в 13:09
ТАСС

Меркель назвала ситуацию вокруг Навального достаточно серьезной проблемой для Европы

ТАССвчера в 13:07
РИА Новости

Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы

РИА Новостивчера в 13:34
News.ru

Меркель назвала отравление Навального европейской проблемой

News.ruвчера в 12:54

В «Зените» прокомментировали поражение от ЦСКА на последней секунде

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и капитан команды форвард Матеуш Понитка поделились мнением о матче полуфинала Кубка Невы с ЦСКА (78:80), в котором сине-бело-голубые пропустили решающий бросок центрового соперников Николы Милутинова за 0,7 секунд до финальной сирены.
Чемпионатвчера в 16:39

США призвали Россию наказать виновных в отравлении Навального

Представитель США выразила обеспокоенность опубликованными правительством Германии результатами, говорящими о воздействии на Навального отравляющим веществом из группы «Новичок».
ИА Красная Веснавчера в 16:32

Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русскомвчера в 11:06
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Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
ТАССвчера в 15:36
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Кравчук обвинил Россию в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук обвинил в срыве инспекции Россию и сообщил, что Киев инициировал срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
Газета.Ruвчера в 09:49
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Дома у Светланы Алексиевич собрались послы шести стран ЕС

К члену Координационного совета белорусской оппозиции и нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич прибыли послы Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии.
Московский Комсомолец9 сентября в 09:40
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Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новостивчера в 09:27
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты

Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».
Ведомостивчера в 05:51
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