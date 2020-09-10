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Ситуация вокруг Алексея Навального является достаточно серьёзной проблемой для Европы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе дискуссии, посвящённой 30-й годовщине объединения ФРГ. «У Европы сегодня другие проблемы, но и они достаточно серьёзные», — цитирует ТАСС Меркель.