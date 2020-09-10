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Меркель назвала ситуацию с Навальным серьёзной проблемой для Европы

Ситуация вокруг Алексея Навального является достаточно серьёзной проблемой для Европы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе дискуссии, посвящённой 30-й годовщине объединения ФРГ. «У Европы сегодня другие проблемы, но и они достаточно серьёзные», — цитирует ТАСС Меркель.В источнике
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РИА Новости

Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель отнесла ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным к главным актуальным проблемам европейской политики.
РИА Новостивчера в 13:34
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Lenta.ru

Меркель назвала ситуацию с Навальным актуальной проблемой Европы

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Меркель назвала ситуацию с Навальным серьёзной проблемой для Европы

RT на русскомвчера в 13:49
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Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы

РИА Новостивчера в 13:34
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Меркель прокомментировала ситуацию с Навальным

Московский Комсомолецвчера в 13:09
ТАСС

Меркель назвала ситуацию вокруг Навального достаточно серьезной проблемой для Европы

ТАССвчера в 13:07
Газета.Ru

Меркель назвала ситуацию с Навальным одной из главных проблем политики в Европе

Газета.Ruвчера в 13:00
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Меркель назвала отравление Навального европейской проблемой

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Мария Арбатова высказала свое мнение о суде над Михаилом Ефремовым

Как видно из анонса, Арбатова раскрыла не только личные секреты, но и нелицеприятно высказалась о ряде звезд, в том числе о режиссере Константине Богомолове и телеведущей Ксении Собчак.
Суть событийвчера в 09:21
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РФС вынес вердикт по эпизоду с падением Азмуна в штрафной «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать одиннадцатиметровый удар в эпизоде с падением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в штрафной «Локомотива» на 9-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0), сообщает пресс-служба РФС.
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«Диасофт» интегрирует созданную «Интерфаксом» и НРД платформу RU Data во внутренние системы участников финрынка

Набор интеграционных микросервисов осуществляет нативную, то есть без участия пользователей, и постоянную синхронизацию информации о ценных бумагах, эмитентах и корпоративных событиях между сервисами оперативного хранения и данными "Интерфакса" через API RU Data.
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Evo-rus.comвчера в 01:11
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Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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