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Меркель назвала ситуацию с Навальным серьёзной проблемой для Европы

Ситуация вокруг Алексея Навального является достаточно серьёзной проблемой для Европы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе дискуссии, посвящённой 30-й годовщине объединения ФРГ. «У Европы сегодня другие проблемы, но и они достаточно серьёзные», — цитирует ТАСС Меркель.В источнике
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РИА Новости

Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель отнесла ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным к главным актуальным проблемам европейской политики.
РИА Новостивчера в 13:34
Подробнее о событии
ТАСС

Меркель назвала ситуацию вокруг Навального достаточно серьезной проблемой для Европы

ТАССвчера в 13:07
RT на русском

Меркель назвала ситуацию с Навальным серьёзной проблемой для Европы

RT на русскомвчера в 13:49
РИА Новости

Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы

РИА Новостивчера в 13:34
Московский Комсомолец

Меркель прокомментировала ситуацию с Навальным

Московский Комсомолецвчера в 13:09
Lenta.ru

Меркель назвала ситуацию с Навальным актуальной проблемой Европы

Lenta.ruвчера в 14:05
Газета.Ru

Меркель назвала ситуацию с Навальным одной из главных проблем политики в Европе

Газета.Ruвчера в 13:00
News.ru

Меркель назвала отравление Навального европейской проблемой

News.ruвчера в 12:54

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
ТАССвчера в 11:09
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русскомвчера в 04:28
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Песков опроверг намерение Путина создать комиссию по Навальному

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсуждали ситуацию с Алексеем Навальным, но глава РФ о намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с блогером не сообщал.
ФАНвчера в 05:40
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Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:31
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Учёные в России нашли аналог ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусом

Ингаляции гелий-кислородной смесью на фоне развивающейся пневмонии при коронавирусной инфекции COVID-19 превосходят по эффективности искусственную вентиляцию лёгких, рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
RT на русском18:39
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русскомвчера в 11:06
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
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Microsoft объявила цены на консоли Xbox Series X и Series S в России

Как сообщается на сайте информационного-новостного портала EVO-RUS.COM, стало известно о дате начала продаж на российском рынке игровых консолей Xbox Series S и Xbox Series X. Продажи стартуют с 10 ноября текущего года.
Лезги газетвчера в 14:12
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