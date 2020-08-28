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Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным

Напомним, немецкая клиника приняла Алексея Навального 21 августа, куда его отправили из Омска по просьбе родственников. По данным нескольких изданий, Навального, находящегося в коме, оформили как «гостя канцлера». Плохо блогеру стало 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву.В источнике
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Эхо Москвы

Берлин намерен инициировать общеевропейскую реакцию, когда прояснится произошедшее с Алексеем Навальным

Эхо Москвы13:03
РБК

Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным

РБК11:08
Интерфакс

Меркель будет добиваться большей ясности в ситуации с Навальным

Интерфакс06:56
Московский Комсомолец

Меркель пообещала запустить общеевропейскую реакцию в случае «ясности с Навальным»

Московский Комсомолец08:48
Весьма

Германия пообещала запустить «общеевропейскую реакцию» на отравление Навального

Весьма07:39
Независимая газета

Инцидент с Навальным - не только германская проблема, считает Ангела Меркель

Независимая газета07:21
News.ru

Берлин собирается добиться большей прозрачности в деле Навального

News.ru09:21

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости10:35
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

Польховский стал новым главным тренером сборной России по биатлону

"Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу, 28 августа, подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону", — говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).
CT news11:38

В ближайшие выходные на Землю упадет старый спутник NASA

Осенью далекого 1964 года на орбиту Земли был выведен орбитальный аппарат OGO-1, который в течение трех лет передавал специалистам американского аэрокосмического агентства NASA данные о магнитной среде планеты, позволяя изучить взаимодействие Земли и Солнца.
Актуальные Новости11:35