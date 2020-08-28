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Напомним, немецкая клиника приняла Алексея Навального 21 августа, куда его отправили из Омска по просьбе родственников. По данным нескольких изданий, Навального, находящегося в коме, оформили как «гостя канцлера». Плохо блогеру стало 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву.В источнике
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Московский Комсомолец08:48