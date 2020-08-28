Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным

Напомним, немецкая клиника приняла Алексея Навального 21 августа, куда его отправили из Омска по просьбе родственников. По данным нескольких изданий, Навального, находящегося в коме, оформили как «гостя канцлера». Плохо блогеру стало 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву.