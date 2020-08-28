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Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным

Напомним, немецкая клиника приняла Алексея Навального 21 августа, куда его отправили из Омска по просьбе родственников. По данным нескольких изданий, Навального, находящегося в коме, оформили как «гостя канцлера». Плохо блогеру стало 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву.В источнике
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РБК

Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным

РБК11:08
News.ru

Берлин собирается добиться большей прозрачности в деле Навального

News.ru09:21
Эхо Москвы

МИД Германии: Случай Навального показывает, что ЕС нужна активная, четко сформулированная политика в отношении России

Эхо Москвы09:02
Московский Комсомолец

Меркель пообещала запустить общеевропейскую реакцию в случае «ясности с Навальным»

Московский Комсомолец08:48
Весьма

Германия пообещала запустить «общеевропейскую реакцию» на отравление Навального

Весьма07:39
Независимая газета

Инцидент с Навальным - не только германская проблема, считает Ангела Меркель

Независимая газета07:21
Интерфакс

Меркель будет добиваться большей ясности в ситуации с Навальным

Интерфакс06:56

Интриги Литвы и Польши против Белорусской АЭС терпят крах в Европе

Комментируя запуск новой атомной электростанции в Белоруссии, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что благодаря согласованной позиции стран Балтии и Польши, Минск ежегодно будет терять «сотни миллионов евро» экспортных доходов.
Взгляд.ру11:30

ЕС выступил за международное расследование произошедшего с Навальным

Главы МИД Европейского союза выступают за международный статус расследования ситуации с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после неформальной встречи глав МИД стран ЕС, прошедшей в Берлине.
РИА Новости12:02

Над судившим матч «Спартака» арбитром нависла угроза пожизненного отстранения

Футбольный арбитр Алексей Еськов, обслуживавший матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» в качестве видеоассистента главного судьи, не прошел проверку на полиграфе.
Lenta.ru12:07

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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