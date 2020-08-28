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РБК
РБК

Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным

Германия собирается добиваться большей ясности в ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время своей ежегодной летней пресс-конференции.В источнике
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Эхо Москвы

Берлин намерен инициировать общеевропейскую реакцию, когда прояснится произошедшее с Алексеем Навальным

Эхо Москвывчера в 13:03
РБК

Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным

РБКвчера в 11:08
Независимая газета

Инцидент с Навальным - не только германская проблема, считает Ангела Меркель

Независимая газетавчера в 07:21
Московский Комсомолец

Меркель пообещала запустить общеевропейскую реакцию в случае «ясности с Навальным»

Московский Комсомолецвчера в 08:48
Весьма

Германия пообещала запустить «общеевропейскую реакцию» на отравление Навального

Весьмавчера в 07:39
News.ru

Берлин собирается добиться большей прозрачности в деле Навального

News.ruвчера в 09:21
Интерфакс

Меркель будет добиваться большей ясности в ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 06:56

Россия опробует в Сирии новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Создаваемый в России мобильный комплект борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» в случае успешных испытаний может быть отправлен в Сирию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 28 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 04:57
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Два человека погибли при крушении военного вертолета в США

Двое американских военнослужащих погибли и еще трое пострадали при падении вертолета Black Hawk в штате Калифорния, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями армии США.
Газета.Ruвчера в 16:33
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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия27 августа в 01:49

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русскомвчера в 04:44
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17