Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным
Смотрите также
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
В сети разочарованы стрельбами на «АрМИ-2020»
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
ЕС пригрозил Турции санкциями за незаконную буровую деятельность
Россия опробует в Сирии новейший комплекс борьбы с беспилотниками
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске
Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется
Путин сообщил о создании для помощи Белоруссии резерва из силовиков
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
ГП РФ заявила об отсутствии преступных действий в отношении Навального
Меркель призвала не связывать «Северный поток — 2» с делом Навального
Меркель выступила за сохранение диалога с Россией
Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Клиника Charite запросила помощь у военных специалистов
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Германия собирается добиваться большей ясности в ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время своей ежегодной летней пресс-конференции.В источнике
Подробнее о событии
Инцидент с Навальным - не только германская проблема, считает Ангела Меркель
Независимая газетавчера в 07:21
Меркель пообещала запустить общеевропейскую реакцию в случае «ясности с Навальным»
Московский Комсомолецвчера в 08:48