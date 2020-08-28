Меркель назвала условие для реакции ЕС из-за ситуации с Навальным

Германия собирается добиваться большей ясности в ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время своей ежегодной летней пресс-конференции.