Политика

Lenta.ruLenta.ruМеркель назвала условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России. Об этом она заявила на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, передает ТАСС.
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Меркель назвала условие снятия санкций с России

РБК17:08

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