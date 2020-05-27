Политика
REGNUMМеркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
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Футбол
Федун назвал сумму убытков от проведения матчей РПЛ без зрителей
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возобновлении РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings вчера в 10:16
Шоу-бизнес
«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем
Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Авто
BMW представила обновленную BMW 5-Series
Компания BMW представила обновленную модель 5-Series, автомобиль получил передовые технологии и современный дизайн.
Тарантас Ньюс вчера в 00:29
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество
Продлен прием заявок на субсидии для столичных предпринимателей
В столице продлили прием заявок на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу, пишут на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья 00:14
Общество
Москвичей обязали надевать маски при любом выходе на улицу
Жители Москвы обязаны надевать защитные маски при любом выходе из дома.
Мослента вчера в 13:31
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru вчера в 01:19
Политика
Глава ФОМ назвал самого популярного зарубежного политика у россиян
«Трамп — но не из-за отношения, а в силу эксцентричности», — отметил специалист, отвечая на вопрос о самом популярном зарубежном политике у россиян на данный момент.
Известия вчера в 20:45
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
REGNUM вчера в 14:52
Общество
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
РИА Новости вчера в 22:16
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 04:32
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Происшествия
В Томске потушили пожар в пустом торговом центре
Пожарные в Томске рано утром в четверг потушили пожар, вспыхнувший в крупном торговом центре "Город" на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Томской области.
РИА Новости 00:13
Политика
Киев отказался обсуждать шаги по режиму прекращения огня в Донбассе
На заседании контактной группы делегация Киева отказалась принимать дополнительные меры по режиму прекращения огня.
Вечерняя Москва вчера в 15:07
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Происшествия
Новокузнечанин нашёл артиллерийский снаряд у себя на участке
Как сообщили в областной Росгвардии, взрывотехниками было установлено, что найденным предметом, предположительно, является артиллерийский снаряд, представляющий угрозу.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 22:54
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Общество
Собственников квартир могут обязать соблюдать права соседей
Сегодня группа депутатов нижней палаты парламента внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается1 возложить обязанность на собственника жилого или нежилого помещения в МКД по обеспечению соблюдения прав и законных интересов проживающих по соседству граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение.
Гарант вчера в 12:17
Авто
В Тольятти сфотографировали рестайлинговый Lada Largus
Модернизированный Lada Largus проходит испытания в Тольятти.
Новые автомобили вчера в 04:10
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Политика
Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа
Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.
Известия вчера в 22:02
Авто
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира
Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис.
Тарантас Ньюс вчера в 09:29
Армия и оружие
Удар по построенной Турцией инфраструктуре военной базы в Мисрате могли нанести БПЛА ОАЭ
По последним сведениям, удар по территории базы в Мисрате нанесли ВВС ОАЭ. Отмечено, что применялись ударные беспилотники.
Военное обозрение 00:06
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru вчера в 10:42
Политика
День парада Победы могут объявить выходным
Как предполагает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, день проведения парада Победы объявят нерабочим.
Новый Омск вчера в 10:45